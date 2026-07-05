Jordan Bos telah menanggapi cedera lututnya yang tampaknya serius melalui akun Instagram-nya. Meskipun ia tidak menjelaskan seberapa parah atau berapa lama cedera tersebut, kata-kata yang ia gunakan tidak terlalu meyakinkan.

Bos, yang selalu menjadi starter dalam semua pertandingan Piala Dunia Australia, juga diturunkan sejak awal saat melawan Mesir (1-1, kalah lewat adu penalti).





Bek sayap tersebut memulai pertandingan dengan baik, hingga nasib buruk menghampirinya di babak kedua. Bek Feyenoord itu dengan cerdik mempertahankan bola dan melewati Mostafa Zizo, sebelum Rabia melakukan tekel meluncur. Bos terjatuh dengan posisi yang tidak menguntungkan dan langsung terbaring dengan rasa sakit yang hebat.

Dalam tayangan ulang terlihat bahwa bek Mesir itu meluncur menimpa kaki Bos, yang pada saat itu tampak tertanam kuat di tanah. Lutut pemain asal Australia itu tampaknya menerima benturan yang cukup keras. Pemain tersebut langsung memegangi lututnya yang sakit.

Kemudian muncul adegan-adegan yang mengkhawatirkan. Bos tidak bisa berjalan sendiri dan dibawa oleh tim medis melalui terowongan bawah lapangan menuju ruang ganti.

Di Instagram, Bos tampaknya mengisyaratkan bahwa ia akan menjalani rehabilitasi jangka panjang. “Ini bukanlah cara yang saya inginkan untuk mengakhiri petualangan ini, tetapi rehabilitasi akan dimulai sekarang dan saya akan kembali dengan lebih kuat.”