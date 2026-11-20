Bagikan Ikuti GOAL di Google

FC Bayern hanya bermain imbang 1-1 melawan 1. FC Köln pada pekan ke-10 Bundesliga, bertepatan dengan kembalinya pelatih Vincent Kompany. Berikut rapor para pemain FCB.

Iklan

Kompany hanya membuat satu perubahan pada susunan pemain awal Bayern yang dilanda cedera dibandingkan saat menang 2-1 atas 1. FSV Mainz 05 sebelum jeda internasional: Jonas Urbig menggantikan kapten Manuel Neuer, yang mengalami cedera kaki, di bawah mistar.

Mikey Moore membawa Köln unggul pada menit ke-12, tak lama kemudian Harry Kane harus ditarik keluar karena cedera . Nathaniel Brown mencetak gol penyeimbang (37'). Lalu Michael Olise juga harus keluar , membuat masalah ketersediaan pemain Bayern di lini serang semakin parah.

Rapor FC Bayern vs 1. FC Köln: Jonas Urbig

Pada pertandingan kompetitif ke-17 musim ini, kiper yang berstatus pelapis itu sudah mencatat penampilan kesembilannya. Saat gol pembuka Köln, Urbig terkecoh oleh gerakan Moore, tetapi ia tidak benar-benar bisa disalahkan. Refleksnya bagus saat menggagalkan tembakan Moore dari jarak dekat pada menit ke-51. Ia tampil lebih baik lagi saat menghadapi dua peluang Köln melalui Said El Mala dan Linton Maina (57'). Nilai: 1,5.

Rapor FC Bayern vs 1. FC Köln: Konrad Laimer

Tepat sebelum Bayern tertinggal, Laimer mengalami kesalahpahaman dengan Olise jauh di wilayah lawan. Secara keseluruhan, pengaruhnya pada awal laga lebih kecil daripada belakangan ini, tetapi ia membaik setelah jeda. Contohnya, umpan bagusnya yang mengawali peluang emas Karl (54') dan caranya menggagalkan potensi serangan balik pada menit ke-65. Nilai: 3,5.

Iklan Iklan

Rapor FC Bayern vs 1. FC Köln: Dayot Upamecano

Tampil solid di jantung pertahanan. Karena terlalu lama meninggalkan lapangan saat diganti, Kim baru bisa masuk setelah tertunda. Nilai: 3.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIL Champions League 15.00 FCB

Rapor FC Bayern vs 1. FC Köln: Jonathan Tah

Kembali dipilih ketimbang Min-Jae Kim dan beberapa kali melakukan sapuan bagus pada babak pertama, antara lain saat menghadapi Said El Mala pada menit ke-11. Nilai: 3.

Rapor FC Bayern vs 1. FC Köln: Josip Stanisic

Dengan Alphonso Davies cedera dan Brown dibutuhkan di lini serang, Stanisic saat ini menjadi pilihan yang tak terelakkan di posisi bek kiri. Tidak mendapat banyak ujian saat bertahan dan tidak berpengaruh dalam serangan. Nilai: 4.

IMAGO

Iklan

Rapor FC Bayern vs 1. FC Köln: Joshua Kimmich

Sangat sering terlibat dalam permainan dan sempat memberi dampak, antara lain lewat umpan silangnya sebelum sundulan Kane dari posisi offside membentur tiang atau mistar. Namun, ia sangat lamban saat mundur bertahan dalam proses gol cepat Köln. Setelah jeda, kapten pengganti itu tidak memberi pengaruh berarti. Nilai: 4,5.

Rapor FC Bayern vs 1. FC Köln: Aleksandar Pavlovic

Lama tampil tanpa banyak menonjol di sisi Kimmich. Pada menit ke-76, tembakan jarak jauh Pavlovic hanya meleset tipis dari gawang. Pada menit ke-82, kehilangan bola yang buruk darinya membuka peluang emas bagi Köln. Nilai: 4,5.

Iklan

Rapor FC Bayern vs 1. FC Köln: Michael Olise

Kesalahpahamannya dengan Laimer mengawali proses gol cepat Köln. Setelah Kane diganti, pemain sayap kanan itu sesekali muncul di posisi penyerang tengah, tetapi di kedua posisi tersebut penampilannya jauh di bawah kemampuannya. Menjelang akhir babak pertama, Olise harus mendapat perawatan setelah percobaan tembakan yang gagal dan diganti saat jeda. Nilai: 5.

IMAGO

Rapor FC Bayern vs 1. FC Köln: Lennart Karl

Setelah jeda internasional yang mengecewakan, ketika ia hanya tampil sebentar melawan Belanda, Karl nyaris tidak terlihat saat menghadapi Köln. Pada menit ke-54, ia muncul tanpa kawalan di depan gawang, tetapi tembakannya melenceng. Nilai: 5.

Iklan

Rapor FC Bayern vs 1. FC Köln: Nathaniel Brown

Karena kurangnya pilihan lain, pemain yang pada dasarnya berposisi sebagai bek kiri itu kembali memulai laga di sayap kiri. Awalnya beberapa aksinya kurang berhasil, tetapi kemudian ia mencetak gol penyeimbang yang penting lewat tembakan jarak jauh. Nilai: 2,5.

Rapor FC Bayern vs 1. FC Köln: Harry Kane

Gagal mencetak gol untuk pertandingan kompetitif kelima berturut-turut, meski kali ini ia hanya bermain selama 20 menit. Setelah sundulannya dari posisi offside membentur tiang atau mistar pada menit kelima, Kane mengalami cedera pergelangan kaki saat berduel dengan Joël Schmied (15'). Ia sempat tertatih-tatih di lapangan sebelum akhirnya harus keluar pada menit ke-20 . Nilai: 3,5.

Iklan

Rapor FC Bayern vs 1. FC Köln: Pemain pengganti

Tom Bischof: Masuk pada menit ke-20 menggantikan Kane yang cedera, lalu bergantian mengisi posisi nomor 10 dan nomor 9. Pemain yang berposisi asli sebagai gelandang bertahan itu justru lebih sering berperan sebagai penyerang tengah dan, seperti yang bisa diduga, kesulitan di sana. Meski begitu, ia memberi umpan untuk gol penyeimbang Brown. Nilai: 3,5.

Tim Binder: Menggantikan Olise yang cedera saat jeda dan menempati posisi di sisi kanan lini depan, tetapi sama sekali tidak memberi dampak di sana. Nilai: 5.

Iklan

Jamal Musiala: Masuk menggantikan Laimer pada menit ke-70, sekaligus menandai kembalinya ia setelah absen sekitar dua bulan karena cedera. Pada menit ke-80, Musiala tiba-tiba muncul di depan gawang, tetapi tembakannya dari jarak dekat diblok. Nilai: 4.

Min-Jae Kim: Seharusnya juga masuk pada menit ke-70, tetapi baru diizinkan memasuki lapangan setelah tertunda. Tidak dinilai.

Iklan

Noah Codjo-Evora: Pemain asal Prancis berusia 19 tahun itu menggantikan Pavlovic pada menit ke-87 dan menjalani debut profesionalnya. Tidak dinilai.