Al Hilal Arab Saudi berupaya memperkuat lini serangnya dengan transfer kelas berat, dan tampaknya pemain asal Senegal, Iliman Ndiaye, telah menjadi salah satu opsi utama yang berada di meja manajemen.

Meski transfer ini belum rampung, pemain tersebut memiliki kualitas yang membuatnya menjadi bagian taktik yang ideal untuk proyek pelatih Italia, Simone Inzaghi, dan bukan sekadar pemain sayap baru yang bergabung dengan tim.

Fleksibilitas taktik yang memberi Inzaghi solusi baru

Hal paling menonjol yang membedakan Ndiaye adalah kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi menyerang dengan efisiensi yang sama, karena pemain Senegal ini mampu mengisi posisi sayap kanan maupun sayap kiri.

Ia juga mahir bermain di belakang penyerang atau sebagai penyerang yang bergerak dinamis, yang memberi Inzaghi kebebasan besar untuk mengubah skema taktik selama pertandingan, tanpa perlu melakukan banyak pergantian.

Jika transfer ini rampung, Ndiaye diperkirakan akan mengisi posisi sayap kanan, berdampingan dengan kehadiran Crysencio Summerville di sisi kiri, sehingga Al Hilal menjadi lebih variatif dan cepat di sepertiga akhir lapangan, dengan kemampuan lebih besar untuk berganti posisi dan membingungkan pertahanan lawan.

Bukan sekadar pemain sayap: seorang playmaker tambahan

Nilai sesungguhnya dari Ndiaye tidak terletak hanya pada kecepatan atau keterampilan individunya, tetapi pada cara ia mengolah bola.

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Pemain ini memiliki visi lapangan yang istimewa, dan mahir menciptakan peluang serta mengumpan di antara lini, yang membuatnya lebih dekat kepada sosok playmaker yang maju ke depan, bukan pemain sayap tradisional yang hanya bermain di garis tepi dan mengirim umpan silang.

Keunggulan ini memberi Al Hilal seorang pemain yang mampu terlibat dalam membangun serangan, dan meringankan tekanan terhadap para pemain tengah, terutama dalam pertandingan yang membutuhkan solusi individu atau umpan-umpan menentukan di ruang sempit.

Senjata berbahaya dalam transisi menyerang

Inzaghi sangat mengandalkan transisi cepat, dan itu merupakan salah satu titik kekuatan paling menonjol dari Ndiaye, karena pemain ini mahir melesat ke ruang kosong begitu bola direbut, baik dengan berlari di belakang para pemain bertahan maupun menggiring bola untuk jarak yang jauh, serta memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat di sepertiga akhir lapangan.

Kehadiran pemain dengan spesifikasi seperti ini akan membuat Al Hilal lebih berbahaya dalam serangan balik, terutama dengan kecepatan Summerville di sisi yang berlawanan, yang memberi tim sebuah senjata menyerang yang mungkin sulit dihentikan oleh lawan mana pun.

Persaingan sehat, bukan krisis lini serang

Sebagian orang mungkin mengira kedatangan Ndiaye akan menciptakan kepadatan di lini depan, tetapi kenyataannya justru sebaliknya, karena Al Hilal menghadapi musim panjang yang di dalamnya akan menjalani beberapa turnamen domestik dan kontinental, yang menuntut hadirnya lebih dari satu pemain yang mampu bermain di lebih dari satu posisi.

Selain itu, keberagaman posisi Ndiaye memberi Inzaghi fleksibilitas besar dalam merotasi para pemain, tanpa memengaruhi kualitas teknis, yang mengurangi kelelahan serta cedera dan menjaga kesiapan seluruh elemen.

Transfer yang bisa mengubah wajah Al Hilal

Jika Al Hilal berhasil menuntaskan transfer ini, mereka tidak hanya akan menambah seorang pemain sayap baru, tetapi seorang pemain yang mengangkat kualitas keseluruhan sistem serangnya.

Ndiaye memiliki kecepatan, keterampilan, visi, serta kemampuan mencetak gol dan menciptakan peluang, di samping fleksibilitas taktik yang dicari oleh setiap pelatih.

Karena itu, transfer Iliman Ndiaye bisa menjadi salah satu transfer terpenting Al Hilal musim panas ini, sebab ia tidak hanya menambah sebuah nama besar, tetapi memberi Inzaghi beragam opsi menyerang, dan meningkatkan kemampuan tim untuk bersaing memperebutkan semua gelar pada musim baru.