Setelah menang 6-0 atas FC DAC 1904, sudah tidak ada lagi keraguan apakah FC Twente akan lolos ke play-off Conference League, tetapi setelah penampilan buruk pada leg kedua di Slowakia, Kamis (3-3), kekecewaan pun menyelimuti. Pelatih John van den Brom melihat timnya tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Twente sebenarnya memulai dengan cukup baik dan unggul 0-2 lewat Max Bruns dan Marko Pjaca, sebelum ketajaman mereka benar-benar menghilang dan tuan rumah membalikkan keadaan menjadi unggul 3-2. Jauh di masa injury time, Pjaca menyelamatkan harga diri Twente dan 0,083 poin untuk koefisien Belanda.

"Saya kecewa karena kami tidak mampu memberikan reaksi yang sebelumnya kami semua harapkan setelah Minggu lalu," ujar Van den Brom, empat hari setelah kekalahan 1-0 di markas sc Heerenveen. "Saya rasa kami memulai dengan sangat baik. Itu reaksi yang saya harapkan untuk dilihat, tetapi menjelang akhir babak pertama saya merasa permainan kami mulai menurun.”

Van den Brom pun melakukan perubahan dengan menarik keluar Max Bruns, Ramiz Zerrouki, dan Daan Rots untuk kemudian memasukkan masing-masing Krzysztof Kurowski, Mathias Kjølø, dan Pjaca. "Itu juga yang kami inginkan, dengan hari Minggu dalam pikiran." Twente akan menghadapi PEC Zwolle pada hari Minggu di kandang sendiri, Grolsch Veste.

"Tetapi kesimpulannya adalah itu tidak membantu dari segi kualitas dan level, juga tidak dalam kesiapan serta kesepakatan yang kami miliki sebagai tim. Semua orang harus mematuhinya dan kami sama sekali tidak melakukannya," Van den Brom menarik kesimpulan pahit soal penampilan timnya.

"Membentuk kotak di lini tengah, pemain sayap melebar, bermain di area lawan dan dengan tempo tinggi. Apa yang kami lakukan di babak pertama, tidak lagi terlihat pada babak kedua. Kalian semua harus menjalankan tugas masing-masing. Jika tidak melakukannya, Anda akan kesulitan melawan lawan mana pun," kata Van den Brom.

Bagi Joël Drommel, ini adalah pertandingan yang spesial. Sang kiper kembali ke Enschede setelah lebih dari lima tahun dan menjalani menit pertamanya pada Kamis."Kemarin saat latihan saya mendengar bahwa saya akan bermain. Saya sangat senang mendengarnya. Rasanya akrab di sini. Stadion, klub, tidak ada yang berubah, hanya para pemain dan staf," katanya.

Drommel menatap kembali penampilannya dengan perasaan campur aduk. "Saya punya beberapa tendangan gawang dan penyelamatan yang bagus, tetapi juga kebobolan tiga gol, dengan noda pada gol pertama." Tentang pertandingan itu, Drommel berkata: "Terutama babak kedua tidak bagus. Dalam dua pertandingan hasilnya 9-3, itu sisi positifnya, tetapi permainan harus lebih baik."

"Kami memberikan terlalu banyak peluang. Kami harus naik satu tingkat. Setelah pertandingan, suasananya sedikit lebih sunyi. Musim masih awal, kami harus tetap positif. Saya senang kami masih bisa membuatnya menjadi 3-3, sehingga kami tidak meninggalkan lapangan dengan kekalahan," ujar Drommel.