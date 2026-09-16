John Stegeman sangat terkesan oleh satu sosok di Ajax: "Menunjukkan kejeniusannya"

John Stegeman sangat terkesan dengan Julian Brandt, demikian dikatakan pelatih Willem II itu dalam wawancara dengan Voetbal International seusai laga melawan Ajax (kalah 5-1).

Ajax dan Willem II saling berhadapan pada Selasa malam di Johan Cruijff ArenA. Ajax unggul 2-0 sesaat sebelum turun minum dan memperlebar keunggulan itu lebih jauh pada babak kedua.

Saat kedudukan 4-0, tim tamu sempat memperkecil ketertinggalan, tetapi Kasper Dolberg menjadi penutup: pemain Denmark itu mencetak gol untuk 5-1.

Usai pertandingan, Stegeman berbicara dengan VI. Reporter Kalumn van Oudheusden bertanya kepada sang pelatih bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri menghadapi pemain seperti Brandt.

“Sebisa mungkin, tetapi dia sesekali memang memperlihatkan kejeniusannya. Itu juga tidak masalah. Memang begitulah adanya. Saya pikir dia pemain yang sangat bagus dan mereka punya lebih banyak pemain seperti itu,” pungkas Stegeman.

Stegeman kemudian menyatakan bahwa Ajax memang pantas menang di ArenA, tetapi dia tetap kesal dengan peluang-peluang yang disia-siakan timnya. “Anda harus sedikit beruntung, tentu Ajax pantas menang, hanya saja kami juga menyia-nyiakan peluang untuk menyakiti mereka, terutama di awal.”