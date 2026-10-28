Mikel lebih memilih Emery ketimbang Howe dan Nagelsmann
Emery termasuk di antara sejumlah nama yang dikaitkan dengan kursi pelatih di Old Trafford, bersama Fabian Hurzeler, Antonio Conte, Howe dan Nagelsmann. United diperkirakan akan mulai mencari pelatih berikutnya pekan ini setelah kekalahan terbaru Carrick membuat mereka berada di peringkat ke-16 klasemen. Namun, meski pembicaraan mengenai masa depannya telah berlangsung, ia tetap menangani tim.
Carrick memimpin latihan pada Selasa dan akan mendampingi tim dari tepi lapangan saat bertandang ke markas Chelsea pada Sabtu. Namun, jika United memutuskan melakukan pergantian, Mikel yakin Howe dan Nagelsmann sebaiknya dikesampingkan demi Emery.
Mikel ingin United memulai segalanya dari awal
Berbicara di The Obi One Podcast, Mikel menegaskan bahwa ia tidak akan memilih keduanya. Ia berkata: "Bukan keduanya. Saya akan memilih Unai Emery. Saya rasa dia tidak akan meninggalkan [Aston Villa], tetapi dengar, kalau Anda memberinya kendali penuh, sialan.
"Kalau Anda memberinya cek kosong dan berkata: 'Dengar, Unai, kami tidak ingin menempuh jalan ini lagi. Kami lelah, para penggemar sudah muak dengan apa yang terjadi di klub sepakbola ini. Kami ingin memulai segalanya dari awal dan yakin Anda orang yang tepat.'"
Emery tetap berkomitmen pada proyek Aston Villa
Namun, Emery tampaknya tidak akan datang ke Old Trafford. Sky Sports baru-baru ini melaporkan: "Menurut informasi yang kami terima, Emery tetap berkomitmen pada proyek di Aston Villa." Laporan itu muncul setelah Jamie Carragher, seperti Mikel, mengatakan bahwa menurutnya Emery adalah sosok terbaik untuk United.
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Carragher berkata: "Dia adalah pelatih yang terlintas di benak saya ketika memikirkan Manchester United. Menurut saya, Emery adalah pelatih terbaik di Premier League. Namun, ada satu hal yang mengganjal bagi saya soal dia. Ya, rekornya di Liga Europa luar biasa, tetapi pasti seseorang yang sesukses itu ingin dikenal lewat Liga Champions. Dia ingin menjuarai Liga Champions. Dia tidak akan bisa melakukannya di Aston Villa. Dia pernah dua kali menangani klub lain dan pengalamannya tidak berjalan terlalu baik, yakni di Paris Saint-Germain dan Arsenal. Saya rasa dia pasti menginginkan kesempatan untuk membuktikan diri di sebuah klub sepakbola yang benar-benar besar. Maaf, penggemar Villa."
Carrick menghadapi ujian melawan Chelsea di tengah keraguan soal masa depannya
Untuk saat ini, Carrick tetap memimpin tim dan akan membawa United bertandang ke Stamford Bridge pada Sabtu.
Hasil buruk lainnya bisa memaksa jajaran direksi mengambil tindakan, tetapi membujuk Emery meninggalkan Villa Park tampaknya akan sulit.