Skotlandia berhasil memenangkan pertandingan krusial di Grup C melawan Haiti dengan susah payah. Tendangan keras John McGinn di babak pertama menjadi penentu kemenangan di Foxborough: 0-1. Skotlandia, yang tampil kurang meyakinkan, kini memimpin klasemen grup yang juga dihuni oleh Maroko dan Brasil. Dengan tiga poin, The Tartan Army memiliki peluang bagus untuk lolos ke babak gugur.

Haiti, yang menurunkan Carlens Arcus (mantan pemain Vitesse) dan Ruben Providence (Almere City) di starting line-up, memulai pertandingan tanpa rasa gugup. Les Grenadiers beberapa kali mengancam gawang kiper Skotlandia Angus Gunn, yang tidak perlu melakukan penyelamatan.

Pelan tapi pasti, terlihat jelas bahwa Skotlandia memiliki daya serang yang lebih kuat. Terutama Ben Gannon-Doak yang sering membuat perbedaan dengan kreativitasnya, meskipun skor tetap 0-0 untuk sementara waktu, sebagian karena tendangan keras Scott McTominay yang membentur tiang gawang.

Setelah bermain selama kurang lebih setengah jam, Skotlandia akhirnya memecah kebuntuan. Gannon-Doak memberikan umpan tajam kepada Ché Adams, yang gagal menyelesaikannya. Bola pantul kemudian mendarat di kaki McGinn, yang melihat upayanya yang menyentuh gawang masuk: 0-1.

Meskipun mengalami kemunduran itu, Haiti tetap bersemangat mencari peluang serangan. Namun, duet penyerang Wilson Isidor - Frantzdy Pierrot tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Skotlandia berhasil melewati beberapa momen genting dan membawa keunggulan tersebut hingga babak pertama berakhir.

Babak kedua sama sekali tidak layak untuk dibicarakan. Favorit Skotlandia lupa bermain sepak bola dan tidak menunjukkan niat serius untuk menggandakan skor. Haiti mencoba, tetapi hampir tidak mampu menciptakan peluang serius.

Namun, satu peluang besar hampir selalu ada, dan begitu pula dalam pertandingan ini. Sekitar sepuluh menit sebelum waktu habis, Pierrot mendapat peluang sundulan bebas. Penyerang tersebut, yang dipilih daripada pencetak gol terbanyak sepanjang masa Duckens Nazon, menyundul bola dengan bebas namun melebar dari gawang Gunn.