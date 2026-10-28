John Heitinga tegas berkata "tidak" untuk kembali menjadi pelatih kepala di sepak bola profesional

John Heitinga tidak akan menjadi pelatih baru PEC Zwolle, tulis De Stentor pada Rabu pagi. Surat kabar daerah itu juga menyebut Jaap Stam telah dicoret dari daftar calon.

PEC Zwolle memutuskan berpisah dengan Henry van der Vegt dua pekan lalu. Saat ini, duet pelatih sementara Dennis van der Ree dan Maikel van der Werff menangani tim.

Meski duet tersebut meraih empat poin dalam dua laga terakhir, termasuk kemenangan spektakuler 4-1 atas rival Go Ahead Eagles, PEC tetap mencari pelatih kepala baru.

Rene Hake merupakan kandidat utama untuk posisi itu, tetapi ia menolak tawaran tersebut. Stam dan Kees van Wonderen belum dihubungi klub, menurut De Stentor.

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Heitinga, sebaliknya, telah dihubungi, sebagaimana dapat disimpulkan dari laporan surat kabar daerah itu. "Nama John Heitinga juga bisa dicoret dari daftar pelatih yang sedang tidak memiliki pekerjaan karena ia tidak akan mengambil posisi itu," tulisnya.

Surat kabar tersebut langsung menyebut dua alasan mengapa pekerjaan di PEC tidak menarik bagi para pelatih. Staf kepelatihan yang ada baru saja bergabung dan memiliki hubungan baik dengan para pemain, sehingga pelatih baru tidak bisa membawa asisten pilihannya sendiri.

Kedua, klub saat ini belum bisa membeli pemain. Bursa transfer baru akan dibuka tiga bulan lagi, sehingga untuk sementara pelatih baru tidak bisa memengaruhi kebijakan terkait pemain.