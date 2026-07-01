Johan Manzambi dan pemain sayap kiri senilai 50 juta euro sedang dalam perjalanan menuju Newcastle United

Newcastle United telah mendapatkan pengganti Anthony Gordon. Menurut Fabrizio Romano dan sumber lainnya, klub tersebut akan mentransfer setidaknya lima puluh juta euro ke TSG Hoffenheim untuk Bazoumana Touré. Johan Manzambi dari SC Freiburg juga tampaknya akan bergabung ke St. James' Park.

Touré, yang usianya masih 20 tahun, terikat kontrak dengan Hoffenheim hingga pertengahan 2029, di mana ia telah bermain selama sekitar satu setengah tahun. Pemain kidal ini didatangkan pada awal 2025 dari klub Swedia, Hammarby IF, dengan biaya sekitar sepuluh juta euro.

Touré ternyata tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan Bundesliga. Dalam 43 pertandingan untuk klub tersebut, ia mencatatkan 5 gol dan 15 assist. Dua belas dari lima belas assist tersebut ia hasilkan pada musim Bundesliga lalu.

Berkat penampilannya, Touré berhasil masuk ke dalam skuad Piala Dunia Pantai Gading, yang menjalani turnamen yang cukup baik, namun meskipun menjalani pertandingan yang menegangkan melawan Norwegia, mereka kebobolan gol penentu kekalahan dari Erling Braut Haaland menjelang akhir pertandingan. Touré tampil selama total delapan puluh menit di Piala Dunia.

Setelah Touré, Newcastle tampaknya akan merekrut talenta unggulan berikutnya, Manzambi. Pemain Swiss berusia 20 tahun ini telah memberikan kesan yang luar biasa di klubnya musim lalu, yang berhasil mencapai final Liga Europa berkat dua gol dan dua assist yang dicetaknya.

Manzambi terikat kontrak dengan Freiburg hingga pertengahan 2030, yang berpotensi menerima nilai transfer yang menggiurkan, meskipun jumlah pastinya belum diungkapkan. Pakar Transfermarkt, Ben Jacobs, melaporkan bahwa Newcastle dan Freiburg sedang dalam tahap negosiasi lanjutan dan bahwa pihak Newcastle merasa optimis mengenai transfer ini.

Gelandang ini tengah mencuri perhatian di Piala Dunia musim panas ini bersama Swiss, di mana ia telah mencetak dua gol dan memberikan dua assist. Manzambi dan rekan-rekan setimnya akan menghadapi Aljazair pada Jumat pagi di babak 16 besar.

Manzambi diharapkan menjadi pengganti Sandro Tonali di Newcastle. Gelandang serang asal Italia itu hengkang ke Tottenham Hotspur dengan nilai transfer 115 juta euro. Setelah kepergian Gordon ke Barcelona sebelumnya—yang membayar sekitar 80 juta euro—Newcastle berharap dapat segera memperkenalkan pengganti mereka.



