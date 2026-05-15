Johan Derksen tidak segan-segan mengkritik Wilfred Genee secara langsung dalam acara Vandaag Inside menyusul keributan seputar Curaçao

Kembalinya Dick Advocaat sebagai pelatih kepala tim nasional Curaçao sempat menjadi perbincangan hangat. Dalam acara Vandaag Inside, Johan Derksen dan Hélène Hendriks mengakui kesalahan mereka sendiri.

Advocaat sebelumnya mengundurkan diri sebagai pelatih kepala Curaçao karena masalah kesehatan putrinya. Fred Rutten menggantikan "Si Jenderal Kecil", namun hal itu tidak berlangsung lama. Pekan ini, Rutten mengajukan pengunduran dirinya setelah periode yang penuh gejolak, di mana sponsor utama Corendon bahkan mengancam akan menghentikan sponsornya.

“Fred Rutten pasti kecewa,” kata Thomas van Groningen, pengganti Wilfred Genee. “Kami berperan salah dalam hal ini,” akui Derksen langsung. “Saya juga menyalahkan diri sendiri. Kami memiliki simpati terhadap Dick dan kami telah mengungkapkannya sepenuhnya.”

“Kami mendesak agar Dick kembali, sementara Fred hanya berdiri di luar dan tidak bisa berbuat apa-apa,” lanjut Derksen. Ia kemudian menyebut Advocaat sebagai ‘Heintje Davids’, merujuk pada pengumuman perpisahan yang berulang kali dilakukannya dan kembalinya kemudian.

“Dan itu juga dihargai, tapi itu bukan jurnalisme,” kata Snor. Ia menyebutkan bahwa Hendriks telah mengatakan kepada Rutten bahwa ia harus memberitahu dewan Curaçao agar mereka memanggil kembali Advocaat. “Itu tidak ada hubungannya dengan jurnalisme,” kata Derksen dengan tegas.

Hendriks juga memikirkan skenario tersebut. “Yang terbaik adalah jika Rutten dan Advocaat pergi ke Piala Dunia bersama. Tapi kita harus introspeksi.” Rene van der Gijp tidak mengerti apa-apa tentang kampanye untuk membantu Advocaat kembali ke kursi kepelatihan. “Saat kalian mulai melakukannya, hal itu sama sekali tidak dibicarakan.”

Van Groningen pun menanggapi hal itu. “Orang yang kalian maksud itu dulu ada di sini, tapi sekarang sudah tidak ada,” katanya sambil merujuk pada Genee. “Wilfred terus berhubungan dengan bos Corendon dan dia adalah juru bicara mereka. Orang dari Corendon itu ingin Advocaat kembali, karena untuk penjualan perjalanan komersialnya, Dick lebih menarik daripada Fred,” jelas Derksen. “Kita semua memang tidak melakukannya dengan baik,” kata Hendriks sebagai penutup.