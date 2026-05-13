Johan Derksen tercengang: 'Dia sama sekali tidak memberikan kontribusi apa pun bagi Feyenoord'

Johan Derksen bereaksi dengan heran dalam acara Vandaag Inside atas kabar bahwa Feyenoord ingin memperpanjang kerja sama dengan Raheem Sterling.

Pada hari Selasa, FR12 mengabarkan bahwa Feyenoord dan Sterling sedang berdiskusi mengenai perpanjangan masa tinggal. Klub asal Rotterdam itu bahkan dikabarkan sudah menyiapkan tawaran baru, atas desakan Robin van Persie.

Berita eksklusif dari situs web pendukung ini muncul pada saat yang mencolok, karena Sterling hampir tidak pernah dimainkan lagi oleh Van Persie.

Derksen pun sama sekali tidak mengerti perkembangan ini. “Tidak ada alasan sama sekali untuk mempertahankan pemain mahal seperti Sterling di sini.”

“Dia sama sekali tidak memberikan kontribusi apa pun bagi Feyenoord. Lebih baik memberikan kesempatan kepada pemain berusia delapan belas tahun,” simpulkan De Snor.

Sejak kedatangannya, Sterling baru bermain selama 349 menit untuk Feyenoord. Dalam tujuh pertandingan resmi, pemain Inggris berusia 31 tahun ini hanya memberikan satu assist.

Hanya mitos belaka?

Menurut situs web pendukung pesaing, kabar tersebut ternyata tidak benar. “Laporan bahwa Feyenoord sedang menyiapkan tawaran baru untuk Raheem Sterling, secara tegas dibantah oleh beberapa sumber kepada 1908.nl. Baik dari pihak klub maupun dari kubu pemain Inggris tersebut, terdengar bahwa saat ini tidak ada pembicaraan mengenai tawaran baru dari Rotterdam dan bahwa hal itu juga tidak sedang dipersiapkan.”