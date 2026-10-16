Johan Derksen tegas: "Saya tidak akan memaafkannya atas hal itu, tidak akan pernah"

Johan Derksen berbicara terus terang tentang masa kecilnya yang sulit dalam podcast Afterparty bersama penyanyi Davina Michelle. Mantan pesepakbola berusia 77 tahun yang menjadi tamu tetap Vandaag Inside itu tumbuh bersama ayah yang banyak minum alkohol dan melakukan kekerasan terhadap ibunya. Pengalaman tersebut meninggalkan luka mendalam pada Derksen. Ada satu hal yang tidak pernah bisa ia maafkan dari ayahnya.

Derksen sudah beberapa kali menceritakan situasi penuh kekerasan di rumah tempat ia dibesarkan dalam Vandaag Inside. Dalam podcast itu, ia menegaskan bahwa perasaannya terhadap sang ayah tidak pernah berubah. "Saya tidak memaafkannya karena dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu saya. Itu tidak saya maafkan," katanya.

Saat masih kecil, Derksen kerap berusaha membela ibunya. Namun, menurutnya, tindakan itu justru berdampak sebaliknya. "Kalau saya memihak ibu saya, dampaknya justru berbalik. Sebab, saat saya pergi, dia kembali menyalahkan ibu saya karena itu," kenangnya.

Kekerasan dan ketegangan yang terus-menerus membuat Derksen tidak pernah merasa sepenuhnya aman di rumahnya sendiri saat kecil. "Kau selalu hidup dengan perasaan tegang."

Masa kecilnya membuat Derksen berjanji pada diri sendiri. "Saya tidak akan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena saya sudah melihat akibatnya," tuturnya. Kebiasaan ayahnya minum alkohol juga sangat membekas dalam ingatannya. "Kalau orang bereaksi buruk setelah minum alkohol, itu benar-benar mengerikan bagi anak-anak."

Sebaliknya, Derksen berbicara tentang ibunya dengan penuh kasih dan kekaguman. Ia menggambarkan sang ibu sebagai 'perempuan yang sangat baik', tetapi juga mengatakan bahwa ibunya tidak mampu menghadapi ayahnya. "Dia terlalu baik untuk dunia ini. Dan tidak mampu menghadapi pria seagresif itu."

Menurut Derksen, keputusan ibunya untuk tidak meninggalkan suaminya yang melakukan kekerasan juga berkaitan dengan zaman ketika kedua orang tuanya hidup. Ia menunjukkan bahwa sekitar tujuh puluh tahun lalu, perceraian jauh lebih sensitif secara sosial dibandingkan sekarang. "Sekarang perempuan akan bercerai. Namun, pada masa itu, keluarga dan tetangga juga menjadi pertimbangan. Semua orang dipikirkan."

Setelah ayahnya meninggal, Derksen memutuskan untuk tidak menutupi pengalaman menyakitkan dari masa kecilnya. Menurut pengakuannya, ia menyampaikan pidato yang sangat kritis saat pemakaman hingga orang-orang yang hadir tampak terkejut. "Semua orang di ruangan itu terdiam. Jarum jatuh pun bisa terdengar, karena saya tidak bercerita seolah-olah dia adalah ayah yang begitu hebat."