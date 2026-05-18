Johan Derksen sama sekali tidak merasa sedih atas dihentikannya NOS Studio Voetbal, demikian ia sampaikan dalam acara Vandaag Inside. Minggu lalu merupakan siaran terakhir dari program diskusi sepak bola milik stasiun televisi publik tersebut, yang dihentikan karena alasan penghematan.

“Saya memang menyukainya, karena selalu ada beberapa pertandingan yang ditayangkan di malam hari,” kata René van der Gijp, mengakui bahwa ia akan merindukan Studio Voetbal. “Bagaimanapun, saya menonton semuanya, jadi saya juga menonton program itu. Bukan karena saya sangat menyukainya, tapi hanya untuk sedikit mendapatkan informasi.”

Derksen kemudian jauh lebih kritis. “Saya senang kita sekarang terbebas dari Afellay itu, dengan analisis semi-ilmiahnya tentang pertandingan-pertandingan jelek. Peter Bosz memberinya kesempatan di PSV, tapi sekarang dia mundur setelah empat bulan karena tidak bisa cukup dominan.”

Kabar kepergian Ibrahim Afellay dari PSV diumumkan sendiri oleh juara nasional tersebut akhir pekan lalu. Asisten pelatih itu memiliki perbedaan pandangan dengan pelatih kepala Peter Bosz mengenai perannya di dalam staf teknis, sehingga diputuskan untuk mengakhiri kerja sama secara langsung.

“Tidak, karena dia masih harus belajar,” keluh Derksen lebih lanjut tentang Afellay. “Tidak ada klub yang tertarik padanya, Bosz memberinya kesempatan, dan sekarang katanya kualitasnya tidak dimanfaatkan…”

Derksen sudah benar-benar muak dengan Afellay. “Sekarang dia jadi analis lagi di pertandingan Piala Dunia. Kita harus menanggungnya lagi. Ngomong-ngomong, menurutku mendengarkan Pierre van Hooijdonk sepanjang malam juga sangat melelahkan.”

Tina Nijkamp melaporkan sebagai penutup bahwa siaran terakhir Studio Voetbal memang ‘mencolok’ bagi banyak penonton. “Setiap penonton membicarakan bahwa Rafael van der Vaart duduk di meja dalam keadaan sangat mabuk. Itulah rumornya. Tapi sekarang sudah selesai, titik.”