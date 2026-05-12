Johan Derksen menghormati karier Michiel Kramer. Penyerang berusia 37 tahun itu memainkan pertandingan sepak bola terakhirnya akhir pekan lalu dan tak kuasa menahan emosi setelah pertandingan usai.

Bagi Kramer dan RKC, mimpi promosi berakhir pada Sabtu malam. Willem II terbukti sedikit lebih kuat daripada tim asal Waalwijk dalam dua pertandingan, dan setelah pertandingan, sang penyerang tak bisa menahan air matanya.

"Saya sedikit terkejut oleh emosi," katanya setelah pertandingan. Ini sudah berakhir, bro. "Dan saya sama sekali tidak malu dengan air mata ini, karena pada akhirnya ini adalah sesuatu yang sangat saya banggakan."

“Saya bisa menengok ke belakang pada karier yang sangat indah, meski saya sangat ingin memperpanjangnya dua minggu lagi. Tapi saya hanya bisa bangga. Bangga pada orang tua saya, pada saudara perempuan saya…,” kata Kramer, yang kemudian benar-benar terharu. “Bangga pada anak-anak saya, sebenarnya pada semua orang yang telah mendukung saya sejak hari pertama.”

Derksen membahas karier Kramer pada Selasa malam di Vandaag Inside. “Dia bukan pemain sepak bola hebat, tapi dia memang sosok yang menarik,” kata De Snor. “Dia tidak pernah segan-segan berbicara blak-blakan.”

“Dia memang punya kualitas saat masuk sebagai pemain pengganti, untuk memaksakan sesuatu. Dia mencetak 150 (87, red.) gol di Eredivisie dan hanya diingat sebagai pria yang makan roti isi kroket,” katanya merujuk pada insiden itu saat menjadi pemain Feyenoord. “Itu juga menyakitkan.”

Menurut René van der Gijp, Kramer adalah "versi buruk dari Wout Weghorst". "Jangan lupa juga bahwa mungkin kita yang membuat Weghorst jadi lebih buruk. Saya juga tahu bahwa tanpa Erik ten Hag, dia tidak akan bermain di Manchester United, tapi dia tetap saja bermain di sana."