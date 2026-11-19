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Johan Derksen menjelaskan masa depannya di Vandaag Inside dalam wawancara dengan RTL Boulevard. Sebelumnya, muncul kesalahpahaman akibat sebuah bagian dalam buku Gül & Derksen.

Menurut buku itu, Derksen mengatakan kepada penulis Lale Gül bahwa mereka sudah mendapat kepastian mengenai masa depan mereka. Namun, hal itu ternyata tidak benar.

"Ini kesalahpahaman," kata Gül membuka penjelasannya. "Begitulah yang saya pahami. Rupanya mereka memang sudah membicarakan beberapa hal, tetapi belum menandatangani apa pun. Itu masih harus dilakukan."

Pernyataan Gül langsung dibenarkan oleh Derksen. "Itu tidak benar. Ada kesalahan dalam buku tersebut." Pertanyaan pun muncul: apa yang sudah diketahui Derksen mengenai masa depannya di televisi?

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"Saya setia kepada John de Mol dan tidak akan pernah pindah ke stasiun televisi lain karena dia telah membebaskan saya dari acara bincang-bincang sepak bola yang mengerikan itu (Voetbal International, redaksi)," lanjutnya.

"Saya sangat senang karenanya, jadi sekarang saya tidak akan pindah ke pesaing demi gaji yang lebih tinggi. Saya akan tetap di Talpa pada tahun-tahun terakhir saya. Kalau tidak, saya akan mengakhiri karier saya," pungkasnya.

Trio Vandaag Inside memang sudah berbicara dengan De Mol mengenai masa depan mereka. "Tetapi belum ada kontrak yang ditandatangani. Saya tidak tahu kapan kami akan mendapat kepastian," tutup Derksen.

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Vandaag Inside tayang setiap hari pukul 21.35 di SBS 6. Wilfred Genee memandu acara tersebut. René van der Gijp dan Derksen merupakan tamu tetap.