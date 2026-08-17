Johan Derksen menilai PSV senang dengan kepergian Joey Veerman yang akan segera pindah ke Borussia Dortmund. Hal itu ia sampaikan pada Senin dalam podcast Salam dari Grolloo.

Veerman memiliki klausul penjualan dalam kontraknya saat ini di PSV senilai sekitar 22 juta euro. Pada Minggu, Eindhovens Dagblad melaporkan bahwa Dortmund akan mengaktifkan opsi tersebut.

Pada Senin, tes medis akan berlangsung. Jika ia lolos, dia akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 di Jerman.

“Kita tidak bisa mengatakan bahwa Joey Veerman bukan pesepak bola yang bagus,” ujar Derksen pada Senin. “Tetapi saya pikir Peter Bosz dan PSV senang karena mereka mendapatkan sangat banyak uang untuknya dan mereka terbebas dari tukang mengeluh itu.”

“Sebab jika dia ditarik keluar, dia selalu memasang raut wajah tertentu. Lalu dia menjadi orang Volendam yang merasa dizalimi dan mengalami ketidakadilan besar. Tetapi Joey Veerman harus menyadari bahwa dia bukan profesional yang ideal.”

“Dia bisa bermain sangat baik saat menguasai bola, tetapi ketika kehilangan bola tim selalu bermain dengan sepuluh orang. Dan itu tidak bisa diterima dalam sepak bola modern, karena kalau begitu Anda akan dihancurkan. Dia menginginkan peran yang berkelas, dan saya pikir dia masih akan terkejut di Borussia Dortmund nanti, dengan tempo dan disiplin di Bundesliga.”

“Saya pikir dia akan mendapat masalah besar di sana dan juga akan sering diganti. Dan kemudian kita akan kembali berkenalan dengan Joey Veerman yang kecewa dan marah,” tutup De Snor.