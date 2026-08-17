Johan Derksen menilai PSV senang dengan kepergian Joey Veerman yang akan segera bergabung ke Borussia Dortmund. Hal itu ia sampaikan pada Senin dalam podcast Groeten uit Grolloo.

Veerman memiliki klausul penjualan sekitar 22 juta euro dalam kontraknya saat ini di PSV. Pada Minggu, Eindhovens Dagblad melaporkan bahwa Dortmund akan mengaktifkan opsi tersebut.

Pada Senin, ia akan menjalani tes medis. Jika lolos, ia akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 di Jerman.

“Kita tidak bisa mengatakan bahwa Joey Veerman bukan pesepakbola yang bagus,” kata Derksen pada Senin. “Tapi saya pikir Peter Bosz dan PSV senang karena mereka mendapatkan banyak uang untuknya dan mereka terbebas dari si pengeluh itu.”

“Sebab kalau dia ditarik keluar, dia selalu memasang raut wajah tertentu. Lalu dia menjadi orang Volendam yang merasa dizalimi. Tapi Joey Veerman harus menyadari bahwa dia bukan profesional yang ideal.”

“Dia sangat bagus saat menguasai bola, tetapi ketika kehilangan bola tim selalu bermain dengan sepuluh orang. Dan itu tidak bisa diterima dalam sepakbola modern, karena kalau begitu Anda akan dihancurkan. Dia menginginkan peran yang mewah, dan saya pikir dia akan kaget di Borussia Dortmund nanti, dengan tempo dan disiplin di Bundesliga.”

“Saya pikir dia akan mendapat masalah besar di sana dan juga akan cukup sering diganti. Dan saat itu kita akan kembali berkenalan dengan Joey Veerman yang kecewa dan marah,” tutup De Snor.