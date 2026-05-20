Johan Derksen sangat khawatir dengan pemain inti tim nasional Belanda yang tak terbantahkan: ‘Dia terus-menerus melakukan kesalahan!’

Keyakinan terhadap tim nasional Belanda menjelang Piala Dunia 2026 sangat rendah, seperti yang kembali terlihat pada Rabu lalu dalam acara Vandaag Inside. Terutama banyaknya pemain yang belum pulih sepenuhnya menjadi sumber kekhawatiran.

Meskipun Justin Kluivert memang kembali bermain untuk Bournemouth pada Selasa malam untuk pertama kalinya sejak Januari, namun Memphis Depay dan Jurriën Timber masih belum berada dalam kondisi yang seharusnya. Waktu semakin mendesak, dengan hanya tinggal satu minggu lagi sebelum Ronald Koeman mengumumkan skuad finalnya untuk Piala Dunia.

Selain itu, ada juga performa yang kurang memuaskan dari pemain lain di klub masing-masing. “Biasanya Reijnders bermain dalam tiga perempat pertandingan. Namun, jika semua pemain dalam kondisi prima, dia bisa saja tereliminasi. Hal itu tidaklah aneh jika Anda bermain di Manchester City,” kata René van der Gijp.

Valentijn Driessen, seperti biasa, juga tidak terlalu optimis. “Jika bisa lolos ke babak kedua, itu sudah berita bagus. Jika kamu menjumlahkan semua hal itu, situasinya benar-benar menyedihkan. Mereka juga sama sekali tidak menang di klub masing-masing.”

Derksen sependapat dengan Driessen. “Ambil contoh bek Liverpool itu (Virgil van Dijk, red.). Dia benar-benar membuat kesalahan demi kesalahan! Usia mulai berpengaruh. Saya rasa dia tidak bisa lagi mengatasinya di level ini.”

“Saya tidak tahu,” Van der Gijp membela Van Dijk. Dia pun memberikan catatan positif. “Mereka bukan pemain muda, lho. Jika Anda mendengar Carrick, Shearer, Gerrard… Dia (Van Dijk, red.) dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik sepanjang masa. Itu sangat luar biasa.”

Pada 27 Mei, Koeman akan mengumumkan daftar 26 pemainnya. Selanjutnya, Timnas Belanda akan memainkan pertandingan perpisahan melawan Aljazair di De Kuip pada 3 Juni. Di Amerika Serikat, mereka akan menjalani satu pertandingan persahabatan lagi melawan Uzbekistan, sebelum akhirnya Piala Dunia dimulai bagi Timnas Belanda pada Minggu, 14 Juni, dengan pertandingan melawan Jepang.