Johan Derksen melontarkan kritik keras kepada Nigel de Jong dan Clarence Seedorf di Vandaag Inside terkait presentasi Xavi sebagai pelatih baru tim nasional Belanda. Analis itu percaya pada latar belakang sepak bola pria Spanyol tersebut, tetapi sangat khawatir dengan orang-orang di KNVB yang terlibat dalam kebijakan teknis.

“Saya menganggap Xavi sosok yang simpatik dan Anda harus memberinya keuntungan dari keraguan, karena dia punya CV yang sangat bagus,” buka Derksen. “Sebagai pemain, tak ada yang perlu diajarkan kepadanya soal sepak bola. Saya suka itu, tetapi dua direktur yang mengitari dia sangat berbahaya menurut saya. Yang satu sama sekali tidak punya personality: Nigel de Jong.”

De Jong awalnya berbicara panjang lebar saat presentasi mengenai proses pencarian yang dilakukan KNVB dan terlihat jelas tegang. “Anak itu penuh dengan rasa gugup,” ujar Derksen, yang kemudian juga menyerang Seedorf: “Dan si sok tahu yang satu lagi, Seedorf, sebenarnya merasa bahwa dialah yang seharusnya menjadi direktur. Tentu saja dia tidak suka menjadi orang nomor dua.”

René van der Gijp kemudian ikut menanggapi dan menunjuk minimnya pengalaman di meja presentasi. “Ada dua rookie di sana, kan Johan?” katanya tentang De Jong dan Xavi, yang disambut setuju oleh Derksen: “Ya, dua rookie.”

Sang analis kemudian mempertanyakan cara De Jong dan Seedorf bisa sampai di posisi mereka sekarang. “Atas dasar apa mereka bisa mendapatkan pekerjaan ini?” tanya Derksen. “De Jong tidak pernah melatih klub, jadi kenapa dia dianggap direktur teknik yang baik? Yang satu lagi memang pernah melatih klub, tetapi gagal di mana-mana. Dan sekarang mereka yang akan menentukan siapa pelatih timnas yang baru.” Tentang Seedorf, dia kemudian menambahkan: “Dia juga banyak menang, harus saya akui. Tetapi sebagai pelatih, dia gagal di mana-mana.”

Cara De Jong berbicara saat konferensi pers juga tidak mendapat banyak apresiasi dari Derksen. Direktur sepak bola elite itu menjelaskan bahwa KNVB, setelah evaluasi Piala Dunia, mengerucutkan empat kandidat, lalu Pep Guardiola dan Arne Slot gugur dan akhirnya Xavi dipilih, dengan Michael Reiziger sebagai kandidat internal. “Dia mungkin mengikuti kursus berbicara di depan umum,” sindir Derksen. “Dia sangat politis dan sangat menjaga kata-katanya, karena dia pikir itu cocok dengan jabatan tersebut. Tetapi dengan begitu Anda bukan personality. Dia memainkan peran yang tidak cocok untuk dirinya.”

Van der Gijp terutama menilai jalur menuju berbagai kandidat itu mencolok. “Anda mulai dari Guardiola, lalu ke Slot, lalu ke Reiziger. Itu aneh, bukan?” kata mantan pesepak bola itu. Derksen bahkan menyebut ide menjadikan Reiziger sebagai pelatih timnas “konyol”: “Dia belum pernah memegang tanggung jawab di mana pun. Anak malang itu sekarang akan dihujani seluruh Belanda. Itu mereka (De Jong dan Seedorf, red.) yang menyebabkan.”

Menurut Derksen, Peter Bosz seharusnya jauh lebih serius dipertimbangkan oleh KNVB. “Sudah jelas: mereka tidak menginginkan Peter Bosz,” katanya, lalu menyebut De Jong dan Seedorf bertanggung jawab atas pilihan itu. “Peter Bosz tentu sedikit seperti profesor sepak bola dan mungkin itu tidak berkenan bagi mereka, tetapi dia sangat cocok serta punya usia dan pengalaman untuk itu. Jelas sekali: mereka benar-benar mengabaikannya.”