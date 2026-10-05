Johan Derksen meragukan penunjukan Xavi Hernández sebagai pelatih tim nasional Belanda, seperti yang ia sampaikan di Vandaag Inside. Menurut De Snor, ada opsi yang jauh lebih logis dan tersedia lebih dekat dari rumah.

Yang ia maksud adalah Mark van Bommel, yang kini sudah menjadi pelatih tim nasional Belgia. Pelatih berusia 49 tahun itu tersedia pada musim panas lalu, tetapi tidak termasuk di antara kandidat utama KNVB. Di Belgia, Van Bommel kini tampaknya sangat digemari.

“Mark van Bommel cukup disukai di sana,” buka Derksen, yang mendasarkan pendapatnya pada Kevin De Bruyne yang kembali bergairah. Bintang Belgia itu pekan lalu dengan jelas menyatakan di media nasional bahwa ia sangat puas dengan cara kerja Van Bommel.

“Setelah itu Anda bertanya-tanya mengapa KNVB tidak merekrutnya,” lanjut Derksen. “Lalu mereka selalu punya banyak alasan mengapa mereka tidak melakukannya.”

“Xavi tampaknya sosok yang sangat berintegritas. Saya tidak tahu siapa yang membuat susunan pemain, tetapi mungkin dia bahkan belum mengenal mereka,” kata Derksen, yang juga tidak bisa membayangkan bahwa eksperimen dengan Teun Koopmeiners di lini belakang berasal dari ide Xavi.

Pada saat siaran berlangsung, skor memang masih 0-1 untuk Belgia melawan Prancis. Pada akhirnya, laga itu berakhir 4-1 untuk kemenangan Prancis.

Belgia berada di enam poin dari empat pertandingan di Grup A Nations League. Prancis memimpin klasemen dengan sepuluh poin, diikuti Italia dengan tujuh poin. Dua tim teratas lolos ke perempat final. Karena itu, dua laga terakhir fase grup sangat krusial bagi Belgia.