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Johan DerksenVandaag Inside
Wessel Antes

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Johan Derksen merasa jijik: 'Ayah ini terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sang anak'

Ajax
Newcastle United
S. Steur

Johan Derksen tidak setuju dengan kepindahan Sean Steur ke Newcastle United. Hal itu ia sampaikan dengan jelas pada Selasa malam dalam siaran awal acara Vandaag Inside.

Steur yang berusia delapan belas tahun itu menghasilkan pendapatan sebesar 27 juta euro bagi Ajax setelah tampil dalam 26 pertandingan resmi di tim utama.

Talenta asal Volendam ini menandatangani kontrak selama lima musim di Newcastle pekan lalu. Hal ini tidak dapat dimengerti, demikian penilaian Derksen yang kritis. “Ayah Steur telah terlalu melebih-lebihkan kemampuan anaknya.”

“Menurut saya, secara fisik anak itu sama sekali belum siap menghadapi liga tertinggi di Inggris. Dia belum siap untuk itu.”

“Tapi kalau ada uang yang bisa dihasilkan, mereka begitu serakah hingga rela mengorbankan anak itu. Nah, saya rasa dia bakal hancur berantakan di Inggris!”

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Valentijn Driessen ikut menimpali. “Itu selalu terjadi pada orang-orang Volendam, yang mereka pedulikan hanyalah uang. Itu sungguh disayangkan...”

Derksen pun lebih suka melihat Steur bertahan lebih lama di Belanda. “Dia memiliki banyak kualitas, tapi ini benar-benar pemain yang seharusnya masih bermain dua tahun lagi di Ajax. Kalau begitu, nanti dia juga akan memiliki status dan mungkin bahkan bermain untuk timnas Belanda.”

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