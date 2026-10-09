Tanja Dik dalam wawancara panjang dengan Het Parool membantah tuntas rumor bahwa ia menerima sebuah dickpic dari Marc Overmars. Direktur umum Johan Cruijff ArenA itu dengan tegas menyangkal bahwa dirinya merupakan salah satu korban mantan direktur urusan sepak bola Ajax tersebut dan melontarkan kritik kepada Johan Derksen, yang mengungkap cerita itu pada Desember 2023 di Vandaag Inside.

Derksen kala itu mengklaim bahwa Dik adalah perempuan pertama yang dikirimi foto tak pantas oleh Overmars. “Kami kemarin mendengar bahwa dickpic pertama yang dikirim Marc Overmars sampai kepada Nyonya Dik, sang direktur,” ujar analis itu pada 22 Desember 2023. Lalu ia juga membuat komentar tentang nama belakangnya: “Itu putri Dik, bukankah dia yang dari PTT?”

Lebih dari dua tahun kemudian, Dik membantah keras pernyataan tersebut. “Tidak, tentu saja tidak,” jawabnya tegas saat ditanya apakah ia perempuan pertama yang menerima dickpic dari Overmars. “Apa yang dilakukan Marc Overmars itu benar-benar gila. Menurutmu, apa yang akan saya lakukan, setelah beberapa waktu ini Anda mendengar saya berbicara? Dia pasti sudah saya hajar habis-habisan.”

Dik menegaskan bahwa tindakan seperti itu tak akan pernah ia biarkan tanpa konsekuensi. “Kalau begitu saya akan meneleponnya dan berkata: 'Koekoek, Harry, itu tidak bijak.' Tapi ini bukan soal apa yang dikatakan, melainkan siapa yang membuatnya menjadi sebuah cerita, yaitu VI, Johan Derksen,” kata direktur Johan Cruijff ArenA tersebut.

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Menariknya, Dik saat itu memutuskan untuk tidak menanggapi pernyataan Derksen secara terbuka, sesuatu yang kini sangat ia sesali. “Saya disarankan untuk tidak melakukannya dan saya masih menyesalinya sampai sekarang. Tidak bereaksi sama sekali bukan saya banget. Orang-orang berkata: menanggapinya hanya akan membuatnya semakin buruk. Tapi ya, lalu saya berpikir, lebih buruk daripada apa?”, tanyanya lantang.

Menurut Dik, orang-orang di lingkaran terdekatnya tidak pernah percaya bahwa ia benar-benar menerima dickpic dari Overmars. “Orang-orang yang mengenal saya tidak sedetik pun berpikir bahwa ini benar-benar terjadi. Tentu saja Marc Overmars tidak memilih Tanja, CEO Arena. Itu cuma lelucon,” tegasnya. Meski begitu, Dik merasa perlu mengumpulkan seluruh karyawan perempuan di ArenA dan menjelaskan lewat email bahwa cerita itu tidak benar.

Terutama sugesti bahwa ia akan menerima perilaku melampaui batas dari Overmars tanpa bertindak, itulah yang mengganggunya. “Saya berkata: yang paling buruk adalah kalian berpikir bahwa di sini ada seorang CEO perempuan, yang juga harus memperjuangkan keselamatan kalian, yang seandainya menerima ini lalu tidak melakukan apa pun. Jadi membiarkannya terus berbuat sesukanya. Over my dead body,” ujar Dik.

Jika Dik kembali berada dalam situasi serupa, menurut pengakuannya ia akan langsung menghadapi hal itu. “Ya, sekarang saya akan duduk di program itu. Saya seorang petarung. Dan dunia hanya menjadi semakin buruk bagi perempuan,” jelasnya.