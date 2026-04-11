Johan Derksen tidak terlalu optimis dengan peluang timnas Belanda di Piala Dunia. Pekan ini terungkap bahwa ekonom Jerman Joachim Klement telah memprediksi melalui model data bahwa Oranje akan menjuarai Piala Dunia musim panas ini, namun Derksen tidak mempercayainya.

Klement telah berhasil memprediksi pemenang tiga Piala Dunia terakhir, yaitu pada tahun 2014, 2018, dan 2022. Tahun ini pun, ekonom tersebut yakin tahu siapa yang akan menjadi juara: Belanda.

Prediksi tersebut dibahas dalam acara Vandaag Inside. “Dia melakukannya dengan cukup cerdas,” jelas ekonom Jona van Loenen. “Dia melihat seberapa besar perekonomian suatu negara, peringkat dunia FIFA, dan nilai pasar para pemain.”

“Dia juga memperhitungkan jumlah penduduk dan faktor keberuntungan. Jadi, dia memasukkan banyak sekali faktor ke dalam modelnya, lalu menjalankan semacam simulasi.”

“Dia melakukannya ribuan kali, dan dari situ Belanda paling sering muncul. Jadi, mari kita berharap dia benar.”

René van der Gijp berpendapat bahwa Belanda akan menghadapi persaingan yang ketat, terutama dari tiga negara. “Menurut saya, tim-tim termahal adalah Spanyol, Prancis, dan Inggris.”

Derksen bahkan lebih pesimis. “Yah, saya tidak percaya sama sekali. Tidak, kita hanya punya tim yang biasa-biasa saja,” katanya.