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Johan DerksenTalpa
Sam Vreeswijk
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Johan Derksen melontarkan kritik keras: "Seorang bintang yang besar kepala. Kadang dia tidak fit, lalu setengah fit lagi"

Netherlands
R. van Bommel
M. Meerdink

Johan Derksen sangat terkesan dengan Mexx Meerdink dan Ruben van Bommel. Keduanya menjalani debut untuk tim nasional Belanda pekan lalu dan membuat Derksen sangat terkesan, seperti yang ia ceritakan dalam podcast Groeten uit Grolloo.

Meerdink masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Jerman (1-1) pada Kamis, sudah di babak pertama menggantikan Brian Brobbey yang cedera. Ia memang belum mencetak gol dalam duel tersebut. Namun pada Minggu, melawan Serbia (menang 1-2), Meerdink untuk pertama kalinya tampil di starting XI, dan ia langsung bertanggung jawab atas kedua gol Belanda.

Van Bommel juga menjalani debut pada Kamis sebagai pemain pengganti. Sesaat sebelum laga usai, ia mencatat assist untuk gol penyeimbang 1-1 Cody Gakpo lewat sebuah umpan silang indah. Pada Minggu, pemain yang disebut terakhir itu sudah keluar di babak pertama, sehingga Van Bommel kembali mendapat kesempatan masuk sebagai pengganti.

Derksen sangat terkesan dengan kedua talenta tersebut. “Kami punya dua anak muda di tim yang tampil begitu fantastis...,” ujar De Snor membuka komentarnya.

“Mexx Meerdink itu sangat tenang dan sangat klinis dalam memanfaatkan peluang. Dia sudah membuat tidak ada lagi orang di negara ini yang akan membicarakan Memphis. Itu tentu saja menyenangkan.”

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“Juga buat pelatih timnas, karena Anda tidak lagi harus membujuk bintang dari Brasil yang terlalu dibesar-besarkan itu untuk datang ke sini. Kadang dia tidak fit, kadang dia setengah fit... Tim nasional Belanda benar-benar sudah melangkah maju dengan dua pemain ini.”

Pekan ini, Meerdink dan Van Bommel mungkin masih bisa menunjukkan kualitas mereka dua kali lagi. Belanda masih akan menghadapi Yunani (Kamis) dan Serbia (Minggu).

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