Johan Derksen melihat rekaman tersebut dan merasa jijik dengan perilaku buruk Arjen Robben yang sudah menjadi kebiasaan

Arjen Robben menjadi topik pembicaraan dalam acara Vandaag Inside pada Senin malam. Mantan pemain timnas Belanda itu terlihat bersemangat di pinggir lapangan saat melatih tim FC Groningen U-14, yang kemudian dikomentari oleh Johan Derksen dan Wilfred Genee.

Sebagai pelatih tim junior Groningen, Robben berselisih dengan Genee pada bulan April. Tim putra presenter Vandaag Inside itu saat itu bertanding melawan tim Robben.

Pertandingan dimenangkan 1-0 oleh Viktoria, yang berada di posisi pertama dalam kompetisi. FC Groningen berada di posisi kedua. Setelah pertandingan, Robben sedang berdebat dengan wasit yang bertugas, lalu Genee mendekat.

Pada saat itu, Robben mendorong presenter Vandaag Inside itu dan berkata: “Jangan ikut campur.” Genee kemudian memegang pagar pembatas, sehingga dia tidak bisa bergerak.

Kini muncul lagi sebuah video yang memperlihatkan Robben berteriak dan menggerakan tangannya dengan liar kepada wasit di lapangan. Di meja diskusi VI, rekaman tersebut dibahas.

Derksen memimpin pembicaraan: “Ini sudah menjadi kebiasaan baginya. Dia kembali berteriak-teriak kepada wasit padahal sama sekali tidak ada penonton. Jika ini menjadi teladan bagi anak-anak muda, maka dia tidak akan pernah bisa melarang anak-anak muda untuk mengumpat dan berteriak-teriak kepada wasit,” ujarnya membuka pembicaraan.

De Snor bahkan berpendapat bahwa Groningen harus bertindak dan mendesak pemecatan Robben. “Dia sama sekali tidak bisa berurusan dengan anak-anak. FC Groningen harus bertindak soal ini,” tutupnya.

Pembawa acara Genee, yang pernah berselisih dengan Robben pada bulan Maret, kemudian juga menanggapi insiden tersebut. “Ini persis seperti yang terjadi sebulan lalu, ketika dia masuk ke lapangan dan terus berteriak, sehingga saya benar-benar berpikir: apa-apaan ini?”







