Johan Derksen melihat Joey Veerman tampil jauh lebih hidup di bawah pelatih timnas Xavi. Gelandang berusia 27 tahun itu sempat tidak lagi masuk dalam rencana Ronald Koeman di timnas Belanda, tetapi pada Minggu akhirnya kembali menjadi starter untuk Oranje.

Setelah Euro 2024, Koeman memutuskan bahwa ia tidak lagi membutuhkan Veerman. Sejak saat itu, sang gelandang tidak lagi tampil, sampai periode internasional kali ini.

Xavi memutuskan untuk kembali memanggilnya. Saat menghadapi Jerman (1-1) pada Kamis, Veerman masih masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti, tetapi pada Minggu melawan Serbia (menang 1-2) ia bahkan tampil sebagai starter.

“Orang Volendam kita, yang sempat sangat berselisih dengan Koeman, kini sudah dua kali bermain di bawah Xavi dan juga tampil mengejutkan bagus di Dortmund,” puji Derksen kepada Veerman dalam podcast-nya Groeten uit Grolloo.

“Koeman mengkritik Veerman. Menurutnya, dia tidak cocok, dan saya sempat sependapat dengan itu. Sebab Veerman adalah pesepakbola yang luar biasa, tetapi ketika kehilangan bola dia tidak ikut terlibat. Jadi Anda bermain dengan sepuluh orang melawan sebelas. Koeman kesal soal itu. Namun sekarang dia mulai sedikit membuktikan bahwa Koeman salah.”

Derksen juga memuji pelatih timnas saat ini. “Saya senang untuk Xavi, yang menurut saya adalah figur sepak bola yang serius dengan masa lalu yang besar, dan bukan orang yang menyebalkan dalam penampilannya. Dia sosok yang sangat rendah hati.”

“Saya senang dia melewati akhir pekan pertama ini dengan baik. Melawan Jerman, hasil 1-1 adalah hasil yang sangat bagus. Menang 1-2 atas Serbia, itu sebenarnya harusnya bisa 1-5. Tapi mari kita tidak mengeluh soal itu. Timnas Belanda kembali memancarkan sesuatu. Semuanya mulai membaik lagi.”