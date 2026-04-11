Johan Derksen melihat Feyenoord mengambil keputusan yang menyakitkan: 'Ini adalah kegagalan terbesar yang mungkin terjadi'

Johan Derksen menganggap perekrutan Casper van Eijck sebagai penasihat merupakan ‘kegagalan terbesar’ bagi staf medis Feyenoord. Hal itu ia sampaikan dalam acara Vandaag Inside.

Minggu ini, 1908.nl melaporkan bahwa Van Eijck (69) dipanggil kembali oleh Feyenoord untuk mendukung staf medis. Harapannya, ia dapat membantu menghentikan gelombang cedera yang melanda tim.

Sepanjang musim ini, Feyenoord memang sudah dilanda banyak cedera. Saat ini, di antara pemain yang cedera adalah Thomas Beelen, Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Sem Steijn, Leo Sauer, Gijs Smal, dan Anel Ahmedhodzic.

Derksen mempertanyakan keputusan Feyenoord untuk menunjuk Van Eijck. “Casper dipanggil untuk membantu. Dan itu adalah kegagalan terbesar bagi layanan medis di sebuah klub. Namun, Casper tentu saja memiliki kontak langsung dengan rumah sakit. Ia dapat merujuk para pemain ke para spesialis.”

Van Eijck bukanlah orang asing di Feyenoord. Antara 2010 dan 2021, ia sudah pernah menjadi dokter klub di sana. Peran barunya di klub Rotterdam ini akan lebih bersifat pendukung. Artinya, ia tidak akan sepenuhnya bergabung dengan staf medis dan kemungkinan besar juga tidak akan duduk di bangku cadangan.

Minggu ini, Feyenoord akan bertandang ke markas NEC, dalam laga langsung memperebutkan posisi kedua di VriendenLoterij Eredivisie. René van der Gijp merasa sulit untuk memprediksi siapa yang akan memenangkan laga ini.

“Bisa saja situasinya tidak menguntungkan. Saya akan sangat kecewa jika skornya 0-1 dan para pendukung NEC sangat kecewa. Itu bisa terjadi. Karena saya yakin NEC sekarang berpikir: ini mudah sekali. Ini tidak mungkin gagal lagi.”

Derksen juga berpikiran sama. “Tidak ada seorang pun di Nijmegen yang memperhitungkan bahwa Feyenoord akan menang di Nijmegen. Tapi itu sangat mungkin, karena NEC bisa kalah dari siapa saja. Tapi saya harap tidak,” tutup De Snor.