Johan Ahmat Farizi Pastikan Bertahan Di Arema FC

Sepanjang 2018, follower Instagram Goal Indonesia secara organik berhasil menembus angka 300.000. Ini merupakan pencapaian membanggakan bagi Goal Indonesia yang baru mulai membuka akun Instagram per April 2017. Berikut sembilan posting dengan engagement tertinggi kami sepanjang 2018! Adakah di antara postingan itu yang paling meninggalkan kesan buat Anda? Terima kasih atas atensi dan partisipasi pembaca. Semoga sukses menyertai kita semua di tahun 2019. #goalindonesia

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Dec 30, 2018 at 9:23pm PST