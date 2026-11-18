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Pelatih juara dunia Löw mengenang tiga Piala Dunia dan mengungkap keputusan soal pemain yang paling sulit baginya.

Pada 2010, Löw dihadapkan pada banyak pilihan untuk lini serang Jerman di Piala Dunia Afrika Selatan. Pada akhirnya, pria yang kini berusia 66 tahun itu memilih Lukas Podolski, Thomas Müller, Miroslav Klose, Mario Gomez, Cacau, dan Stefan Kießling. Kevin Kuranyi tidak masuk skuad, padahal ia baru saja menjalani musim terbaik dalam kariernya. Kuranyi mencatatkan 18 gol dan delapan assist untuk FC Schalke 04 pada musim menjelang Piala Dunia, tetapi itu tidak cukup untuk membawanya masuk skuad.

"Saya merasa bahwa itu merupakan kekecewaan yang begitu besar baginya, sampai-sampai ia merasa seolah seluruh dunianya runtuh," kata Löw kepada Sport Bild. Kuranyi terakhir kali bermain untuk Jerman pada 2008. Pria yang kini berusia 44 tahun itu mencatatkan total 52 penampilan dan 19 gol bersama timnas senior.

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2014: Per Mertesacker kehilangan tempat sebagai starter

Pada 2014 di Brasil, keputusan tersulit muncul di tengah turnamen. Per Mertesacker, yang selalu menjadi starter hingga kemenangan dramatis atas Aljazair di babak 16 besar, tiba-tiba harus duduk di bangku cadangan. Sejak itu, Mats Hummels dan Jerome Boateng menjadi duet bek tengah dalam perjalanan Jerman menuju gelar juara dunia.

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"Keputusan untuk lebih dulu mencadangkan Per dalam pertandingan sepenting perempat-final itu berat baginya," kenang Löw. Keputusan tersebut juga "membebani" dirinya.

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Piala Dunia 2018: Marc-Andre ter Stegen kalah bersaing dengan Manuel Neuer

Löw menyebut penentuan kiper utama menjelang Piala Dunia 2018 di Rusia sebagai "salah satu keputusan tersulit yang pernah kami hadapi". Meski Manuel Neuer sempat absen selama delapan bulan akibat cedera, Löw tetap menjadikannya pilihan utama. Sementara itu, Marc-Andre ter Stegen harus kembali ke bangku cadangan setelah kiper FC Bayern tersebut kembali.

" Keputusan pada 2018 itu paling menyakitkan bagi saya," kata ter Stegen pada 2025 saat mengenang persaingannya dengan Neuer . Setelah Neuer pensiun seusai Piala Dunia pada musim panas lalu, ter Stegen pun memulai era Jürgen Klopp sebagai kiper utama.

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"Marc tentu saja sangat pantas mendapatkannya," ujar Löw saat mengenang 2018. "Tentu saja hati saya juga sakit ketika harus menyampaikan keputusan seperti itu kepadanya."

Pada 2018, Jerman tersingkir di fase grup sebagai juara bertahan. Setelah Jerman tersingkir di babak 16 besar Piala Eropa yang ditunda hingga 2021 akibat pandemi virus corona, masa jabatannya sebagai pelatih timnas Jerman berakhir setelah 15 tahun. Löw menjadi pelatih utama Jerman dalam 198 pertandingan dan memenangi 126 di antaranya, termasuk final Piala Dunia 2014 melawan Argentina dengan skor 1-0 setelah perpanjangan waktu.