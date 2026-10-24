Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Jelajahi Betting di GOAL
FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHOGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Joga Bonito benar-benar kembali! Legenda Brasil dan Barcelona Ronaldinho mengonfirmasi tanggal kembali bermain secara profesional pada usia 46 tahun, bersiap debut di Serie C

Ikuti GOAL di Google

Dunia sepak bola bersiap menyaksikan sesuatu yang oleh banyak orang dianggap mustahil. Mantan maestro Barcelona dan AC Milan, Ronaldinho, bersiap kembali bermain secara profesional di Italia. Lebih dari satu dekade setelah penampilan kompetitif terakhirnya, ikon Brasil itu secara resmi akan tampil secara mengejutkan di kasta ketiga.

Iklan

Kembalinya sang ikon Brasil secara mengejutkan

Pemain berusia 46 tahun itu secara resmi akan turun ke lapangan bersama Ravenna pada 15 November untuk menghadapi rival sekota Forlì dalam laga derbi yang sangat dinantikan. Pertandingan ini akan menjadi laga kompetitif pertamanya sejak meninggalkan Fluminense pada 2015, sekaligus mengakhiri 11 tahun absen dari sepak bola profesional.

Ravenna secara mengejutkan merekrut pemenang Ballon d'Or 2005 itu pada Juni, langkah yang menggemparkan divisi-divisi bawah Italia. Namun, sang juara Piala Dunia belum tampil untuk klub Serie C tersebut. Sejauh ini, ia baru muncul dalam acara perkenalan di tepi pantai Marina di Ravenna pada Agustus, setelah pengumuman awal di Miami.

‘Kembalinya keajaiban’

Saat mengonfirmasi tanggal pertandingan, pernyataan resmi klub menggambarkan besarnya momen tersebut. “[Ini adalah] peristiwa yang akan membuat perhatian dunia tertuju ke Stadio Bruno Benelli,” ujar klub. “Seluruh dunia sepak bola mengira ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Namun, kini kami dapat secara resmi mengonfirmasi sebuah comeback besar: kembalinya keajaiban, senyum, dan bakat yang telah memikat para penggemar dari generasi ke generasi, tanpa memandang tim yang mereka dukung.”

Klub Italia itu juga mengenang perjalanan sejak kedatangannya yang sensasional. “Dari pengumuman di Miami ... hingga sambutan hangat para penggemar di pantai Marina di Ravenna, antisipasi terus meningkat, didorong oleh perpaduan kegembiraan, rasa penasaran, dan ketidakpercayaan,” lanjut pernyataan tersebut.

Iklan
Iklan

“Visi Presiden Cipriani, yang membangkitkan imajinasi para penggemar dan memicu perdebatan jauh melampaui perbatasan Italia, kini memiliki tanggal yang pasti. Ronaldinho akan bermain di Benelli, membuka babak baru dalam kisah yang tak pernah berhenti menghadirkan kejutan.”

Topik Terkait

Warisan berupa kegembiraan sejati

Kepindahan ke divisi ketiga ini menandai periode kedua Ronaldinho di sepak bola Italia, setelah tiga tahun yang sukses bersama AC Milan antara 2008 dan 2011. Meski kariernya yang bertabur trofi mencakup masa-masa dominan bersama Paris Saint-Germain dan Barcelona, jajaran petinggi Ravenna memandang pengaruhnya jauh melampaui raihan trofi.

Menyoroti daya tariknya yang unik di seluruh dunia, klub menambahkan: “Ada pesepakbola yang dikenang karena apa yang telah mereka menangkan, dan ada pula yang dikenang karena bagaimana mereka membuat orang lain merasa. Ronaldinho termasuk dalam kelompok langka para juara yang mampu mengubah sepak bola menjadi kegembiraan sejati melalui gerakan tak terduga, momen kecemerlangan kreatif, dan senyum yang menyatukan stadion serta generasi.”

Iklan

Derbi menanti tim papan atas Serie C


US-BRAZIL-ITALY-FBL-RAVENNAGetty Images


Ravenna saat ini berada di posisi kedua dalam grup Serie C mereka yang dibagi berdasarkan wilayah. Kehadiran pemain sekaliber Ronaldinho bisa memberikan dorongan besar di dalam maupun di luar lapangan. Presiden klub Ignazio Cipriani, yang memimpin jaringan restoran Cipriani, telah secara terbuka mengungkapkan impian terbesarnya: melihat pemain Brasil itu mencetak gol terakhir dalam karier gemilangnya dengan seragam Ravenna.

Semua perhatian kini tertuju ke Stadio Bruno Benelli menjelang derbi melawan Forlì. Seperti yang dirangkum Ravenna mengenai laga yang akan datang itu: “Penantian hampir berakhir. Keajaiban akan kembali ke lapangan.”

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.