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Dunia sepak bola bersiap menyaksikan sesuatu yang oleh banyak orang dianggap mustahil. Mantan maestro Barcelona dan AC Milan, Ronaldinho, bersiap kembali bermain secara profesional di Italia. Lebih dari satu dekade setelah penampilan kompetitif terakhirnya, ikon Brasil itu secara resmi akan tampil secara mengejutkan di kasta ketiga.

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Kembalinya sang ikon Brasil secara mengejutkan

Pemain berusia 46 tahun itu secara resmi akan turun ke lapangan bersama Ravenna pada 15 November untuk menghadapi rival sekota Forlì dalam laga derbi yang sangat dinantikan. Pertandingan ini akan menjadi laga kompetitif pertamanya sejak meninggalkan Fluminense pada 2015, sekaligus mengakhiri 11 tahun absen dari sepak bola profesional.

Ravenna secara mengejutkan merekrut pemenang Ballon d'Or 2005 itu pada Juni, langkah yang menggemparkan divisi-divisi bawah Italia. Namun, sang juara Piala Dunia belum tampil untuk klub Serie C tersebut. Sejauh ini, ia baru muncul dalam acara perkenalan di tepi pantai Marina di Ravenna pada Agustus, setelah pengumuman awal di Miami.

‘Kembalinya keajaiban’

Saat mengonfirmasi tanggal pertandingan, pernyataan resmi klub menggambarkan besarnya momen tersebut. “[Ini adalah] peristiwa yang akan membuat perhatian dunia tertuju ke Stadio Bruno Benelli,” ujar klub. “Seluruh dunia sepak bola mengira ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Namun, kini kami dapat secara resmi mengonfirmasi sebuah comeback besar: kembalinya keajaiban, senyum, dan bakat yang telah memikat para penggemar dari generasi ke generasi, tanpa memandang tim yang mereka dukung.”

Klub Italia itu juga mengenang perjalanan sejak kedatangannya yang sensasional. “Dari pengumuman di Miami ... hingga sambutan hangat para penggemar di pantai Marina di Ravenna, antisipasi terus meningkat, didorong oleh perpaduan kegembiraan, rasa penasaran, dan ketidakpercayaan,” lanjut pernyataan tersebut.

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“Visi Presiden Cipriani, yang membangkitkan imajinasi para penggemar dan memicu perdebatan jauh melampaui perbatasan Italia, kini memiliki tanggal yang pasti. Ronaldinho akan bermain di Benelli, membuka babak baru dalam kisah yang tak pernah berhenti menghadirkan kejutan.”

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Warisan berupa kegembiraan sejati

Kepindahan ke divisi ketiga ini menandai periode kedua Ronaldinho di sepak bola Italia, setelah tiga tahun yang sukses bersama AC Milan antara 2008 dan 2011. Meski kariernya yang bertabur trofi mencakup masa-masa dominan bersama Paris Saint-Germain dan Barcelona, jajaran petinggi Ravenna memandang pengaruhnya jauh melampaui raihan trofi.

Menyoroti daya tariknya yang unik di seluruh dunia, klub menambahkan: “Ada pesepakbola yang dikenang karena apa yang telah mereka menangkan, dan ada pula yang dikenang karena bagaimana mereka membuat orang lain merasa. Ronaldinho termasuk dalam kelompok langka para juara yang mampu mengubah sepak bola menjadi kegembiraan sejati melalui gerakan tak terduga, momen kecemerlangan kreatif, dan senyum yang menyatukan stadion serta generasi.”

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Derbi menanti tim papan atas Serie C





Getty Images





Ravenna saat ini berada di posisi kedua dalam grup Serie C mereka yang dibagi berdasarkan wilayah. Kehadiran pemain sekaliber Ronaldinho bisa memberikan dorongan besar di dalam maupun di luar lapangan. Presiden klub Ignazio Cipriani, yang memimpin jaringan restoran Cipriani, telah secara terbuka mengungkapkan impian terbesarnya: melihat pemain Brasil itu mencetak gol terakhir dalam karier gemilangnya dengan seragam Ravenna.

Semua perhatian kini tertuju ke Stadio Bruno Benelli menjelang derbi melawan Forlì. Seperti yang dirangkum Ravenna mengenai laga yang akan datang itu: “Penantian hampir berakhir. Keajaiban akan kembali ke lapangan.”