Joey Veerman terkejut melihat cedera yang tampak parah yang dialami sahabat karibnya, Jerdy Schouten

Cedera lutut Jerdy Schouten yang tampaknya parah sangat memukul hati sahabat dan rekan setimnya, Joey Veerman. Setelah kemenangan 4-3 PSV atas FC Utrecht, sang gelandang sama sekali tidak merasakan suasana perayaan. "Mengerikan," kata Veerman mengenai cedera Schouten kepada ESPN.

Pada babak kedua pertandingan di Stadion Philips, nasib buruk menimpa Schouten saat terjadi duel yang tampak tak berbahaya dengan penyerang Utrecht, Yoann Cathline. Schouten mendarat dengan tidak beruntung menggunakan kaki kanannya dan langsung merasakan ada yang tidak beres dengan lututnya.

Schouten menutup matanya dengan kedua tangan dan mengonfirmasi kepada tim medis yang bergegas mendekat bahwa ada yang tidak beres. Pemain PSV itu dibawa keluar lapangan dengan tandu. Piala Dunia, yang akan dimulai lebih dari dua bulan lagi, kini tampak sangat jauh bagi pemain yang telah 17 kali membela tim nasional ini.

"Mengerikan," kata Veerman saat berbincang dengan reporter Milan van Dongen. "Dia juga salah satu teman terbaikku. Aku benar-benar berharap cedera ini tidak parah, tapi dia memang merasa sakit. Kamu sedang merayakan kemenangan, tapi hal itu selalu ada di benakmu."

PSV menang 4-3 atas Utrecht dalam pertandingan yang penuh liku-liku berkat gol penentu Couhaib Driouech di masa injury time. Jika pesaing terdekat Feyenoord tidak menang di kandang FC Volendam pada Minggu, PSV dapat secara resmi dinobatkan sebagai juara Belanda untuk ke-27 kalinya.

"Saya harap, meski terdengar konyol, dia bisa ikut naik kereta kemenangan," sepertinya Veerman juga berpikir bahwa Piala Dunia bukanlah opsi yang realistis bagi Schouten. "Karena kalau tidak, kamu akan kehilangan temanmu. Itu juga benar-benar menyebalkan."

Schouten tampaknya hampir pasti masuk dalam skuad Piala Dunia yang dipimpin pelatih nasional Ronald Koeman, yang telah memberinya kesempatan bermain dua kali selama periode pertandingan internasional terakhir. Setelah tampil selama sembilan menit melawan Norwegia, pemain PSV ini kemudian bermain penuh selama pertandingan melawan Ekuador beberapa hari kemudian.