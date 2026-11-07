Borussia Dortmund menaklukkan SV Elversberg di Signal Iduna Park pada Sabtu. Berkat penampilan gemilang Joey Veerman dan dua gol Félix Nmecha, tim asuhan Niko Kovac menang 2-1. Dortmund kini mengoleksi 21 poin, sama dengan pemuncak klasemen Bayern München yang pada saat bersamaan mengalahkan FSV Mainz 05.

Kovac tentu memasang Veerman sebagai starter di lini tengah bersama Jobe Bellingham dan Nmecha. Serhou Guirassy absen karena cedera, sehingga mantan pemain PSV, Fábio Silva, mendapat kesempatan tampil sebagai penyerang tengah.

Silva segera menciptakan peluang berbahaya pertama. Melihat kiper Elversberg, Nicolas Kristof, berdiri cukup jauh dari gawangnya, pemain asal Portugal itu melepaskan tembakan dari jarak sekitar 40 meter yang melenceng hanya beberapa sentimeter. Dortmund mengendalikan permainan, salah satunya berkat akurasi umpan Veerman yang sangat baik.

Menjelang setengah jam pertandingan, umpan tajam Veerman mengawali salah satu dari sedikit serangan Dortmund. Mantan pemain PSV itu membongkar pertahanan lawan lewat umpan terukur kepada Daniel Svensson. Nmecha akhirnya mendapat kesempatan menembak, tetapi penyelesaiannya maupun upaya Fábio Silva menyambar bola muntah belum cukup meyakinkan.

Kedua tim mendapat kabar buruk terkait kondisi pemain sebelum jeda. Carney Chukwuemeka harus meninggalkan lapangan karena diduga mengalami masalah hamstring, sementara Lukas Pinckert tak bisa melanjutkan pertandingan akibat masalah pergelangan kaki setelah menerima tekel keras Svensson. Elversberg menunggu kesempatan melakukan serangan balik dan menciptakan ancaman terutama melalui Lukas Petkov, tetapi Gregor Kobel menggagalkan upayanya.

Sepuluh menit setelah jeda, Veerman kembali mengawali serangan berbahaya dan kali ini menghasilkan gol. Pemain timnas Belanda itu mengirim umpan terobosan sempurna dari wilayah pertahanannya sendiri kepada Silva, yang berbalik badan lalu menyodorkan bola kepada Nmecha. Sang gelandang melepaskan tembakan dari jarak sekitar 18 meter yang sulit diantisipasi dan masuk ke sudut dekat: 1-0.

Niat Veerman untuk terus menyerang juga menjadi penentu gol kedua pada menit ke-71. Umpan terobosannya nyaris mencapai sasaran, tetapi Dortmund segera merebut kembali bola jauh di wilayah pertahanan Mainz. Maximilian Beier memberikan bola kepada Nmecha, yang mencetak gol lewat tembakan jarak jauh spektakuler.

Meski begitu, laga kembali menegangkan pada menit-menit akhir. Florian Le Joncour, yang masuk menggantikan Pinckert, menyundul bola ke arah Noel Futkeu. Ia mencetak gol pertamanya di Bundesliga lewat tendangan salto indah. Elversberg berupaya keras mengejar skor 2-2 dan beberapa kali nyaris menyamakan kedudukan melalui Petkov, Raif Adam, dan Felix Keidel. Namun, Kobel dan Dortmund bertahan hingga akhir.