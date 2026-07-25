Joey Veerman berharap mendapatkan kesempatan baru di tim nasional Belanda setelah kepergian Ronald Koeman. Hal itu diungkapkan gelandang PSV tersebut kepada Eindhovens Dagblad.

Dalam periode terakhir, Veerman terlibat konflik dengan Koeman setelah sang pelatih timnas melontarkan kritik terhadap karakternya. Veerman lalu mengatakan bahwa Koeman ‘tidak perlu meneleponnya lagi’. Setelah kegagalan di Piala Dunia, Koeman kini sudah pergi, dan KNVB sedang mencari pelatih timnas yang baru.

“Sangat disayangkan saya tidak ada di sana dan terutama alasan yang kurang lebih diberikan, menurut saya aneh,” kata Veerman. “Kalau Anda tidak memilih seseorang karena dia kurang memiliki kualitas tertentu, ya tidak masalah. Dalam kasus saya sepertinya tidak seperti itu, tetapi mungkin saya salah.”

“Saya menonton pertandingan-pertandingan itu bersama teman-teman di bar dan itu menyenangkan. Anda bisa jungkir balik sekalipun, tetapi saya memang tidak ada di sana dan saya sudah mendoakan semuanya sukses serta, misalnya, rutin berhubungan dengan Guus (Til, red.). Berharap mereka kalah bukanlah karakter saya.”

“Tentu tidak,” tegas Veerman. “Saya sangat kesal ketika Belanda sudah tersingkir lebih awal dari turnamen. Keesokan harinya kami sudah kembali berlatih di PSV, jadi itu pengalihan yang cukup bagus.”

Veerman juga menunjukkan bahwa ia punya preferensi untuk pelatih timnas yang baru. “Akan bagus jika Arne Slot yang jadi,” ujarnya. “Dia sebelumnya juga ingin membawa saya ke Feyenoord, saat PSV juga datang untuk saya.”

“Dan Peter Bosz juga akan menjadi pilihan yang sangat bagus, tetapi saya paham dia memperpanjang kontraknya di PSV. Dia sangat mengejar rekor dan sekarang bisa mulai menciptakannya. Tiga kali juara secara beruntun, itu bukan hal kecil.”

Saat ini KNVB dikabarkan sedang berdiskusi dengan Slot mengenai kerja sama. Namun, kesepakatan masih belum tercapai: terutama durasi kontrak disebut menjadi kendala dalam negosiasi.