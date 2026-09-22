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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Joey Veerman: "Mengapa saya harus melakukan itu? Itu sama sekali tidak ada gunanya"

Netherlands
J. Veerman

Joey Veerman kembali masuk skuad Timnas Belanda setelah absen selama dua tahun. "Saya sangat antusias untuk membela negara saya," kata gelandang Borussia Dortmund itu dalam wawancara dengan De Telegraaf. 

Veerman tidak merasa dirinya terlalu lama diabaikan oleh Ronald Koeman, pendahulu Xavi. "Tidak. Saya mendapat transfer yang bagus dan ini adalah awal baru lagi bagi saya di tim nasional Belanda. Jadi kenapa saya harus melihat kembali ke sana? Itu sama sekali tidak ada gunanya."

Mantan pemain PSV itu kini sudah memiliki gambaran yang cukup jelas tentang Xavi sebagai pelatih tim nasional. "Kami sudah mengadakan beberapa pertemuan di mana dia menjelaskan dengan jelas bagaimana kami akan melakukannya dan bagaimana dia ingin melihatnya. Dia banyak mencoba membicarakan gaya bermain, banyak membahas bagaimana kami akan melakukannya saat menguasai bola dan saya rasa itu bagus dan jelas."

Veerman belum berbicara panjang lebar dengan Xavi. "Belum, saya belum melakukan pembicaraan pribadi dengannya, tetapi saya pikir dia memilih saya berdasarkan apa yang dia lihat dari saya. Saya berharap kami akan memainkan sepak bola yang menyenangkan dan bagus. Saya menantikannya."

Veerman, yang kembali ke Timnas Belanda, berharap mendapat menit bermain pada Kamis melawan Jerman, lawan pertama di Nations League. Terutama karena ia akan berjumpa dengan beberapa rekan setimnya di Dortmund.

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"Saya tentu berharap bisa bermain beberapa menit melawan mereka, karena kami sudah membicarakannya di ruang ganti, dengan Felix Nmecha dan Niko Schlotterbeck. Akan menyenangkan untuk bertemu mereka lagi setelah tiga hari," ujar Veerman, yang kini sudah melihat perbedaan antara PSV dan Dortmund.

"Kami bermain di kandang melawan Paderborn pekan lalu. Itu berbeda dibanding ketika Anda bersama PSV bermain di kandang melawan tim-tim papan bawah di Eredivisie. Itu perbedaan yang besar. Dari segi level, tetapi juga dari segi kualitas para pemain. Cara mereka melakukan tekanan, satu lawan satu dengan intensitas penuh," tutup gelandang bertahan itu.

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