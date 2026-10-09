Borussia Dortmund dengan nyaris tak masuk akal menyia-nyiakan keunggulan 2-0 melawan Werder Bremen. Tim asuhan pelatih Niko Kovac merebut keunggulan sepuluh menit menjelang waktu normal berakhir dan segera setelah itu unggul 2-0 lewat assist Joey Veerman. Sesaat sebelum laga usai, Ludovit Reis mencetak gol balasan, setelah pelanggaran ceroboh Veerman pada masa injury time memulai lahirnya gol penyama kedudukan dari Niclas Füllkrug: 2-2.

Di kubu Dortmund, Veerman harus puas memulai dari bangku cadangan. Pemain internasional Belanda itu masuk dua puluh menit menjelang waktu normal berakhir untuk menggantikan Jobe Bellingham. Di kubu Werder, pemain Belanda Youri Regeer dan Reis membentuk blok pengontrol di lini tengah.

Peluang besar sangat jarang terjadi pada babak pertama. Baru menjelang turun minum para fan di Signal Iduna Park benar-benar bisa memimpikan gol pembuka, tetapi tendangan bebas Marcel Sabitzer membentur mistar dan striker Maximilian Beier dari jarak dekat terbentur kiper Karl Hein.

Hein juga terus membuat Dortmund frustrasi setelah jeda dengan penyelamatan atas percobaan Serhou Guirassy, Nico Schlotterbeck, dan Ethan Nwaneri. Werder sendiri juga bisa saja mencetak gol lewat mantan penyerang Dortmund, Füllkrug, yang tidak mampu melewatkan bola dari kaki Gregor Kobel yang terjulur.

Sepuluh menit menjelang waktu normal berakhir, Dortmund akhirnya memecah kebuntuan. Pemain pengganti Konstantinos Karetsas meletakkan bola dengan apik kepada Guirassy, yang kemudian menyodorkannya kepada mantan pemain PSV Fábio Silva. Tembakan pemain Portugal itu yang sempat terdefleksi diteruskan Daniel Svensson hingga masuk ke gawang: 1-0.

Kebuntuan pun pecah dan sebagian besar berkat Veerman, Dortmund memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Mantan pemain PSV itu mengirim sepak pojok dengan sempurna ke tiang jauh ke kepala Schlotterbeck, yang tampak memastikan kemenangan. Itu merupakan assist pertamanya di Bundesliga.

Namun, Dortmund tetap saja melepaskannya begitu saja. Dortmund memberi Reis terlalu banyak ruang dan melihat pemain asal Haarlem itu melepaskan tembakan keras yang masuk melalui sisi dalam tiang. Ada tambahan waktu enam menit dan di situlah justru Füllkrug mencetak gol penyama kedudukan.

Veerman menghadiahkan tendangan bebas di posisi berbahaya sekitar 23 meter dari gawang setelah terlambat melakukan tekel kepada Mitchell Weiser, dan ia juga menerima kartu kuning untuk itu. Marco Grüll mengirim bola ke depan kepada Füllkrug yang tak terkawal, yang menanduk masuk bola dan merayakannya dengan penuh semangat melawan mantan klubnya: 2-2.



