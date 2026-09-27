Joey Veerman melontarkan pujian luar biasa kepada rekan setimnya di timnas Belanda: "Dia adalah yang terbaik dalam hal itu"

Joey Veerman berbicara dengan Noa Vahle dari Vandaag Inside setelah Serbia vs Belanda. Dalam kesempatan itu, ia memuji rekan setimnya di timnas Belanda atas kualitas luar biasanya.

Vahle bertanya-tanya bagaimana rasanya bisa kembali bermain bersama mantan rekan setimnya di PSV, Guus Til, setelah pemain asal Volendam itu pindah ke Borussia Dortmund pada musim panas lalu.

"Saya sangat senang ketika dia dipanggil. Saya juga berpikir bahwa kami punya tim yang sangat menyenangkan, yang juga bisa akur satu sama lain. Saya rasa itu juga terlihat di lapangan," jawab gelandang 27 tahun itu.

Vahle kemudian menekankan kuatnya koneksi antara Til dan Veerman di lapangan. "Dia adalah seseorang yang sangat jeli melihat ruang di belakang. Itu luar biasa buat saya, tentu saja."

"Kalau saya menguasai bola dengan bebas, berarti selalu ada seseorang yang berlari ke belakang. Dia yang terbaik dalam hal itu," puji Veerman kepada Til, yang masuk pada menit ke-67 menggantikan Ryan Gravenberch.

Hanya beberapa menit setelah Til masuk ke lapangan, dia langsung berperan penting. Pada gol kemenangan Mexx Meerdink, pemain PSV itu menjadi pemberi assist.

Gelandang serang yang juga bisa bermain sebagai striker itu memberikan bola pendek kepada striker AZ tersebut, yang membawa bola lalu melepaskan sepakan ke sudut jauh untuk mengubah skor menjadi 1-2. Dua gol Meerdink pada akhirnya cukup untuk memastikan kemenangan Belanda atas Serbia di Nations League.