Borussia Dortmund pada Sabtu siang juga memenangi laga ketiga mereka di Bundesliga musim ini. Bermain di kandang sendiri, tim asuhan pelatih Niko Kovac terlalu kuat bagi tim promosi SC Paderborn 07 dengan skor 3-0, lewat gol dari mantan pemain PSV Fábio Silva dan Felix Nmecha (dua kali).

Joey Veerman tampil dalam starting XI di kubu Dortmund. Bagi gelandang Belanda itu, ini merupakan penampilan pertamanya sebagai starter di Bundesliga, setelah belum lama ini ia juga turun sejak awal saat menghadapi HEBC Hamburg (Piala DFB) dan Villarreal (Liga Champions).

Pada menit kelima, tuan rumah sudah memimpin. Fábio Silva dikirim menusuk ke ruang belakang, mengecoh kiper Nahuel Noll, dan menceploskan bola untuk membuat skor menjadi 1-0.

Melalui Veerman (diselamatkan Noll) dan Jobe Bellingham (tipis di samping gawang), Dortmund kemudian nyaris mencetak gol kedua, sementara Laurin Curda melepaskan tembakan keras ke sisi jaring gawang atas nama Paderborn.

Menjelang akhir babak pertama, Serhou Guirassy sempat dua kali terlihat mencetak gol: pertama lewat cungkilan, tak lama kemudian dengan sundulan. Namun, kedua gol itu dianulir karena offside.

Pada babak kedua, Dortmund juga tetap menjadi pihak yang lebih dominan. Ethan Nwaneri, Bellingham, dan Guirassy gagal menggandakan keunggulan, tetapi di sisi lain lapangan Paderborn juga tidak mampu memberikan banyak perlawanan.

Nmecha yang masuk sebagai pemain pengganti akhirnya mengubah skor menjadi 2-0 sepuluh menit sebelum waktu normal usai lewat gerakan memotong yang indah dan tembakan ke pojok jauh. Marcel Sabitzer mengenai mistar beberapa menit kemudian. Namun, gol 3-0 tetap lahir: lewat tendangan salto spektakuler, Nmecha menetapkan skor akhir 3-0.