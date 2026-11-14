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Joey Veerman membalas para pengkritik yang menyebut ia tidak bisa tampil gemilang di lini tengah yang sama dengan Frenkie de Jong, menyusul penampilan dominan Belanda. Pemain Borussia Dortmund itu tampil menonjol bersama pengatur permainan Barcelona tersebut saat Belanda mendominasi laga UEFA Nations League dan meraih kemenangan telak 7-0 atas Yunani.

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Duet lini tengah bungkam para peragu

Belanda tampil tanpa ampun pada Rabu malam, melumat Yunani dalam laga Nations League yang berlangsung berat sebelah. Veerman menjadi pusat permainan positif tuan rumah, mengatur tempo dan dengan mudah mengirim umpan yang menembus pertahanan Yunani. Penampilan itu menjadi jawaban tegas bagi mereka yang mempertanyakan apakah ia dan De Jong bisa bermain bersama dalam susunan pemain inti Xavi.

Berbicara setelah peluit akhir, gelandang Dortmund itu menanggapi dengan tawa perdebatan panjang soal kecocokannya dengan pemain Barcelona tersebut. Kedua pemain kreatif itu sebelumnya jarang tampil bersama sejak awal pertandingan, tetapi kesepahaman mereka di Amsterdam menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut sebagian besar tidak berdasar. "Ya, kalau tidak pernah mencobanya, Anda juga tidak akan tahu," kata Veerman kepada ESPN Netherlands. "Ini terjadi untuk pertama kalinya hari ini. Dia berusia 29 tahun dan saya hampir 28 tahun. Butuh waktu, tetapi hasilnya bagus, tentu saja. Semua orang selalu punya pendapat soal itu, tetapi saya benar-benar tidak tahu mengapa itu tidak mungkin? Dia juga bisa mengirim umpan-umpan seperti itu dan kami berdua nyaman menguasai bola. Jadi, tentu saja kami bisa bermain bersama. Saya selalu menganggapnya sebagai perdebatan yang aneh."

Penampilan gemilang di Amsterdam

Belanda tampil efektif sejak peluit awal, memperlihatkan permainan menyerang yang mengalir dan tak mampu dibendung Yunani. Visi bermain Veerman berperan penting dalam membuka ruang bagi para penyerang Belanda, yang kerap memanfaatkan celah di belakang garis pertahanan Yunani. Skor akhir mencerminkan perbedaan kualitas yang membuat tim tamu kewalahan sepanjang 90 menit pertandingan.

Menanggapi kemenangan tersebut, Veerman mengakui bahwa timnya mencapai level permainan yang sangat tinggi pada awal laga. "Penampilan gemilang? Saya rasa kami menunjukkan permainan sepakbola yang sangat bagus pada babak pertama. Jadi, ya, bisa dibilang begitu. Banyak pemain kami berlari ke belakang garis pertahanan terakhir, dan kami punya pemain yang bisa mengirimkan umpan ke sana serta benar-benar melakukannya. Itu sangat penting. Saya rasa kami mencetak beberapa gol indah. Dan kami menikmati permainan saat berada di lapangan. Itu memang penting."

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Tetap menghormati lawan

Meski hasilnya timpang, Veerman tidak meremehkan kualitas Yunani, yang sebelumnya pernah menyulitkan tim-tim elite Eropa. Ia mengatakan Belanda telah belajar dari kesalahan sebelumnya dan kali ini benar-benar siap menghadapi tantangan. Fokus mereka tetap pada pelaksanaan permainan sendiri, bukan pada kelemahan yang dianggap dimiliki lawan dalam laga Nations League tersebut.

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"Tidak, itu bukan karena lawan kami," tegas sang gelandang. "Terakhir kali, kami dihancurkan Yunani, dan mereka pernah menang serta bermain imbang melawan Jerman. Mereka tampil bagus, tetapi hari ini kami tim yang lebih baik."

Penebusan dan perjalanan menuju Berlin

Perhatian kini beralih ke laga besar melawan Jerman pada Senin. Bagi Veerman, perjalanan ke Berlin memiliki arti pribadi, mengingat pengalaman sulitnya di Euro 2024 ketika ia diganti lebih awal saat menghadapi Austria di kota tersebut. Namun, sang pengatur serangan menegaskan bahwa kenangan itu tidak memengaruhi pola pikirnya saat ini ataupun harapannya untuk pertandingan penting mendatang.

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"Apakah kami akan melakukannya lagi pada Senin? Saya harap begitu. Itu akan menyenangkan, ya, juga bagi saya pribadi. Saya juga akan bertemu lagi dengan beberapa rekan setim. Dan kami ingin mengukur kemampuan kami melawan lawan seperti itu. Ya, pertandingannya di Berlin. Stadionnya indah. Apakah kenangan itu akan muncul lagi? Tidak, tentu saja tidak. Saya sudah bisa meninggalkan Piala Eropa itu di belakang. Anda bisa melihatnya hari ini."