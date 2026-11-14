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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Joey Veerman bereaksi keras terhadap 'perdebatan aneh' soal duetnya dengan Frenkie de Jong di lini tengah saat Belanda melumat Yunani

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Joey Veerman membalas para pengkritik yang menyebut ia tidak bisa tampil gemilang di lini tengah yang sama dengan Frenkie de Jong, menyusul penampilan dominan Belanda. Pemain Borussia Dortmund itu tampil menonjol bersama pengatur permainan Barcelona tersebut saat Belanda mendominasi laga UEFA Nations League dan meraih kemenangan telak 7-0 atas Yunani.

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Duet lini tengah bungkam para peragu

Belanda tampil tanpa ampun pada Rabu malam, melumat Yunani dalam laga Nations League yang berlangsung berat sebelah. Veerman menjadi pusat permainan positif tuan rumah, mengatur tempo dan dengan mudah mengirim umpan yang menembus pertahanan Yunani. Penampilan itu menjadi jawaban tegas bagi mereka yang mempertanyakan apakah ia dan De Jong bisa bermain bersama dalam susunan pemain inti Xavi.

Berbicara setelah peluit akhir, gelandang Dortmund itu menanggapi dengan tawa perdebatan panjang soal kecocokannya dengan pemain Barcelona tersebut. Kedua pemain kreatif itu sebelumnya jarang tampil bersama sejak awal pertandingan, tetapi kesepahaman mereka di Amsterdam menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut sebagian besar tidak berdasar. "Ya, kalau tidak pernah mencobanya, Anda juga tidak akan tahu," kata Veerman kepada ESPN Netherlands. "Ini terjadi untuk pertama kalinya hari ini. Dia berusia 29 tahun dan saya hampir 28 tahun. Butuh waktu, tetapi hasilnya bagus, tentu saja. Semua orang selalu punya pendapat soal itu, tetapi saya benar-benar tidak tahu mengapa itu tidak mungkin? Dia juga bisa mengirim umpan-umpan seperti itu dan kami berdua nyaman menguasai bola. Jadi, tentu saja kami bisa bermain bersama. Saya selalu menganggapnya sebagai perdebatan yang aneh."

Penampilan gemilang di Amsterdam

Belanda tampil efektif sejak peluit awal, memperlihatkan permainan menyerang yang mengalir dan tak mampu dibendung Yunani. Visi bermain Veerman berperan penting dalam membuka ruang bagi para penyerang Belanda, yang kerap memanfaatkan celah di belakang garis pertahanan Yunani. Skor akhir mencerminkan perbedaan kualitas yang membuat tim tamu kewalahan sepanjang 90 menit pertandingan.

Menanggapi kemenangan tersebut, Veerman mengakui bahwa timnya mencapai level permainan yang sangat tinggi pada awal laga. "Penampilan gemilang? Saya rasa kami menunjukkan permainan sepakbola yang sangat bagus pada babak pertama. Jadi, ya, bisa dibilang begitu. Banyak pemain kami berlari ke belakang garis pertahanan terakhir, dan kami punya pemain yang bisa mengirimkan umpan ke sana serta benar-benar melakukannya. Itu sangat penting. Saya rasa kami mencetak beberapa gol indah. Dan kami menikmati permainan saat berada di lapangan. Itu memang penting."

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Tetap menghormati lawan

Meski hasilnya timpang, Veerman tidak meremehkan kualitas Yunani, yang sebelumnya pernah menyulitkan tim-tim elite Eropa. Ia mengatakan Belanda telah belajar dari kesalahan sebelumnya dan kali ini benar-benar siap menghadapi tantangan. Fokus mereka tetap pada pelaksanaan permainan sendiri, bukan pada kelemahan yang dianggap dimiliki lawan dalam laga Nations League tersebut.

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"Tidak, itu bukan karena lawan kami," tegas sang gelandang. "Terakhir kali, kami dihancurkan Yunani, dan mereka pernah menang serta bermain imbang melawan Jerman. Mereka tampil bagus, tetapi hari ini kami tim yang lebih baik."

Penebusan dan perjalanan menuju Berlin

Perhatian kini beralih ke laga besar melawan Jerman pada Senin. Bagi Veerman, perjalanan ke Berlin memiliki arti pribadi, mengingat pengalaman sulitnya di Euro 2024 ketika ia diganti lebih awal saat menghadapi Austria di kota tersebut. Namun, sang pengatur serangan menegaskan bahwa kenangan itu tidak memengaruhi pola pikirnya saat ini ataupun harapannya untuk pertandingan penting mendatang.

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"Apakah kami akan melakukannya lagi pada Senin? Saya harap begitu. Itu akan menyenangkan, ya, juga bagi saya pribadi. Saya juga akan bertemu lagi dengan beberapa rekan setim. Dan kami ingin mengukur kemampuan kami melawan lawan seperti itu. Ya, pertandingannya di Berlin. Stadionnya indah. Apakah kenangan itu akan muncul lagi? Tidak, tentu saja tidak. Saya sudah bisa meninggalkan Piala Eropa itu di belakang. Anda bisa melihatnya hari ini."

Ditulis olehDonny Afroni

Editor

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.

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