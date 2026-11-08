Joey Kooij langsung menyudutkan satu orang habis-habisan seusai laga FC Twente kontra Ajax

Joey Kooij kesal kepada VAR seusai laga FC Twente melawan Ajax (2-2), demikian dilaporkan Mike Verweij. Menurut jurnalis De Telegraaf yang meliput Ajax itu, sang wasit masuk ke ruang gantinya sambil mengumpat.

Kooij memimpin pertandingan antara FC Twente dan Ajax dengan baik selama 70 menit, sebelum semuanya menjadi kacau. Saat skor 1-2, bola mengenai tangan Wout Weghorst di kotak penalti Twente.

Awalnya Kooij mengabaikan insiden itu, tetapi VAR Dennis Higler memintanya untuk meninjau tayangan ulang. Untuk melakukannya, ia menghentikan permainan pada saat yang tidak tepat: persis ketika Sofyan Amrabat kehilangan bola di kotak penalti timnya sendiri.

Pada akhirnya, Kooij tetap pada keputusannya: tidak ada penalti untuk Ajax. Kedua tim marah. Kemudian, pada masa tambahan waktu, Ramiz Zerrouki sempat ditahan Lucas Rosa saat terjadi sepak pojok. Ia terjatuh, tetapi Kooij kembali mengabaikannya.

Higler kembali menghubungi Kooij, yang lalu meninjau tayangan ulang di pinggir lapangan. Kali ini ia sependapat dengan VAR dan memutuskan untuk memberikan penalti kepada Twente. Wout Weghorst mencetak gol dan menetapkan skor akhir 2-2.

Kooij tidak senang dengan kerja samanya bersama VAR seusai pertandingan. "Momen yang tidak biasa di lorong stadion De Grolsch Veste, ketika Joey Kooij berseru, 'VAR sialan', saat memasuki ruang gantinya. Dennis Higler boleh mencatatnya," ujar Verweij.