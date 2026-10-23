Joeri Heerkens langsung kembali melakukan blunder besar bersama Jong Ajax setelah absen sebulan

Joeri Heerkens kembali melakukan kesalahan besar pada Jumat malam. Kiper Jong Ajax itu mula-mula memukul rekan setimnya hingga KO, lalu kembali gagal mengantisipasi umpan silang berikutnya.

Heerkens terakhir kali mengawal gawang Jong Ajax pada 14 September. Saat itu, ia melakukan dua blunder dan, lebih buruk lagi, mendapat kartu merah pada pengujung laga melawan Jong FC Utrecht yang berakhir dengan kekalahan 6-1.

Heerkens dijatuhi larangan bermain tiga pertandingan akibat kartu merah tersebut. Setelah itu, Charlie Setford mendapat dua kesempatan mengawal gawang Jong Ajax.

Pada Jumat malam, Heerkens kembali masuk skuad pertandingan tim asal Amsterdam itu. Ia langsung dipercaya menjadi kiper utama, tetapi kembali melakukan kesalahan besar.

Saat umpan silang pertama datang, ia menghantam wajah bek kiri timnya sendiri, Jahyendrow Amour, hingga Amour terjatuh ke lapangan dan tidak bangkit lagi. Pada umpan silang berikutnya, Heerkens kembali gagal mengantisipasi bola dan pemain pengganti Andy Visser berhasil mencetak gol.

Ajax merekrut Heerkens dari Sparta Praha pada 2025 dengan biaya transfer dua juta euro di bawah direktur teknik Alex Kroes. Kontraknya di Johan Cruyff Arena berlaku hingga pertengahan 2030.