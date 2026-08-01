Joël Veltman (34) sudah berminggu-minggu berlatih di De Toekomst, tetapi itu tidak otomatis berarti ia akan kembali ke Ajax. Dalam wawancara dengan ESPN, bek kanan berstatus bebas transfer itu angkat bicara soal rencana masa depannya.

Dalam enam musim terakhir, Veltman bermain untuk Brighton & Hove Albion, tempat ia selama bertahun-tahun menjadi andalan di Premier League. Musim panas ini kontraknya tidak diperpanjang, sehingga kini ia menyandang status bebas transfer. Saat ini, Veltman menjaga kondisinya dan sudah berminggu-minggu ikut sesi latihan grup Jong Ajax.

Karena Veltman setiap hari berada di Amsterdam, ia juga sempat berbicara dengan direktur teknik Jordi Cruijff, meski sangat singkat. “Apakah saya sudah berbicara dengan Jordi Cruijff? Ya, tapi itu cuma halo dan sampai jumpa,” jelas Veltman.

“Saya bertemu dia di De Toekomst, dia sibuk dengan rapat-rapat dan saya baru saja naik ke atas untuk makan siang. Jadi itu sangat singkat. Orang itu sedang sibuk saat ini, saya juga paham, dan selebihnya saya cuma menjalani latihan dan nanti lihat saja apa yang datang kepada saya.”

Jadi, kepulangan ke Ajax saat ini sama sekali tidak realistis. Veltman juga masih membuka semua opsi. “Sebenarnya belum ada apa pun yang benar-benar dibicarakan dengan Ajax, jadi saat ini kembali ke sana jelas belum menjadi pembahasan. Tetapi saya tidak menutup apa pun, termasuk klub-klub lain di Belanda. Kalau semuanya cocok, saya akan menyambutnya dengan kedua tangan terbuka.”

Apakah Feyenoord dan PSV juga termasuk kemungkinan? “Saat ini saya tidak melihat ke arah itu,” jawab Veltman sambil tertawa. “Itu bukan sesuatu yang sedang dibahas saat ini, jadi saya memang bisa saja mengatakan macam-macam soal itu... Saat ini saya sedang menikmati latihan, menjaga kebugaran, dan kalau ada klub datang dengan proyek yang bagus, saya akan memilih itu.”

Veltman merupakan lulusan akademi Ajax dan pada akhirnya mencatatkan 246 penampilan untuk tim utama. Bersama klub Amsterdam itu, ia tiga kali menjadi juara liga dan sekali menjuarai piala domestik. Setelah periode bersama Brighton, yang musim lalu masih ia bela dalam 28 pertandingan, kini ia sedang mencari tantangan baru.