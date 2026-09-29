Joe Hart, mantan penjaga gawang Manchester City, membela klubnya dalam kasus pelanggaran finansial, seraya menegaskan kepercayaannya kepada Khaldoon Al Mubarak, ketua dewan direksi klub, serta pernyataan-pernyataannya yang menegaskan bahwa City tak bersalah atas tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Manchester City dinyatakan bersalah atas mayoritas dari 115 pelanggaran finansial yang diarahkan kepadanya oleh Liga Primer Inggris, sementara klub tersebut bersiap untuk mengajukan banding atas putusan itu.

Al Mubarak sebelumnya menegaskan komitmennya untuk "membuktikan bahwa klub tak bersalah", seraya mengisyaratkan bahwa proses hukum "masih menyisakan jarak yang panjang".

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Hart, yang tampil dalam 348 pertandingan bersama Manchester City di seluruh ajang kompetisi antara tahun 2006 dan 2016, mengatakan dalam kemunculannya di program "The Monday Night Club" melalui siaran radio "BBC Radio 5 Live": "Khaldoon telah memimpin klub dengan brilian, dan dia adalah orang yang bisa dipercaya".

Ia menambahkan: "Saya sudah mendengar semua orang masuk ke setiap lubang, setiap terowongan, dan setiap perdebatan yang mungkin. Sejujurnya, saya tidak punya alasan apa pun untuk tidak memercayai Khaldoon. Apa yang dia katakan sudah cukup bagi saya".

Ia melanjutkan: "Saya menyukai cara dia berbicara, dan saya menyukai pesannya, karena itu datang dari seseorang yang peduli terhadap klub".

Selama masanya bersama Manchester City, Hart meraih gelar Liga Primer Inggris dua kali pada musim 2011-2012 dan 2013-2014, Piala Liga dua kali pada 2013-2014 dan 2015-2016, di samping Piala FA pada musim 2010-2011.

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Mantan penjaga gawang yang kini berusia 39 tahun itu menegaskan bahwa ketiadaan "sesuatu yang konkret" baginya berarti perlunya menunggu perkembangan kasus, seraya menekankan bahwa hal itu sama sekali tidak mengurangi pencapaian-pencapaiannya di masa lalu.

Hart berkata: "Jika Manchester City terbukti bersalah, sesuatu yang menurut saya tidak akan terjadi berdasarkan apa yang dikatakan Khaldoon, maka akan ada hal-hal yang harus didiskusikan. Namun untuk saat ini, saya sangat yakin dan sangat tenang".

Ia menambahkan: "Saya sangat bangga dengan apa yang telah saya raih dan apa yang saya lakukan bersama Manchester City serta apa yang kami capai sebagai sebuah tim, dan itu tidak akan berubah. Itu tidak akan berubah sampai kalian memberi tahu saya sebaliknya".

Tuduhan yang diarahkan kepada Manchester City berkaitan dengan beragam pelanggaran, yang paling menonjol adalah klaim penggelembungan pendapatan sponsor dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan klub, di samping melakukan pembayaran lain di luar catatan resmi untuk mengakali regulasi finansial.

Hart menjelaskan bahwa ia tidak berpikir untuk mendiskusikan kasus ini dengan rekan-rekan lamanya di Manchester City, karena ia "tidak bisa terlibat dalam berbagai kemungkinan dan asumsi".

Ia menutup: "Saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya menjalani pertandingan 11 lawan 11, dan bersaing di atas lapangan. Saya memenangi sebagian pertandingan, kalah, dan seri di pertandingan lain, lalu berjabat tangan dengan lawan dan meninggalkan lapangan".

Ia menambahkan: "Saya tahu apa yang saya lakukan, saya tahu apa yang kami lakukan, dan saya tahu bagaimana itu terjadi. Saya tidak merasa bahwa kami sedang merencanakan atau mengatur sesuatu".