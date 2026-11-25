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Gelandang Borussia Dortmund Jobe Bellingham mengungkap instruksi taktis yang membantu timnya menyulitkan Arsenal dalam laga Liga Champions. Pemain berusia 21 tahun itu menjelaskan bagaimana staf pelatih BVB menemukan kelemahan fisik tertentu di lini belakang Arsenal untuk mengubah momentum pertandingan di London.

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Dortmund bangkit setelah Arsenal mendominasi awal laga

Arsenal mendominasi babak pertama di London dan unggul lewat gol spektakuler Viktor Gyokeres pada awal laga. Meski menciptakan cukup banyak peluang untuk memastikan kemenangan sebelum jeda, tuan rumah hanya unggul tipis saat turun minum.

Pemuncak klasemen Bundesliga itu tampil berbeda pada babak kedua. Dengan pendekatan fisik dan penjagaan satu lawan satu, mereka perlahan mengambil alih kendali dari Arsenal. Maximilian Beier menuntaskan kebangkitan itu dengan gol penyama kedudukan yang layak mereka dapatkan.

Dortmund nyaris merebut kemenangan ketika Bellingham mencetak gol dari jarak dekat, tetapi gol itu dianulir karena offside dengan selisih hitungan milimeter. Pemain berusia 21 tahun itu dan Myles Lewis-Skelly, yang menjadi sasaran taktiknya, sama-sama diganti tak lama kemudian.

Bellingham jabarkan rencana pelatih untuk mengincar Lewis-Skelly

Berbicara kepada Amazon Prime Video, Bellingham memuji staf pelatih Dortmund yang melihat peluang dalam duel udara melawan Lewis-Skelly. Menurutnya, menghadapi pemain Arsenal itu memberi jalan yang lebih mudah untuk membawa bola ke depan ketimbang berduel dengan bek yang lebih tangguh secara fisik.

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"Salah satu pelatih menunjukkan kepada saya bahwa saya berhadapan dengan Myles [Lewis-Skelly]," jelasnya. "Untuk bola panjang, saya tidak ingin menyebutnya sebagai duel yang tidak seimbang, tetapi saya jelas lebih besar. Kalau saya berhadapan dengan Gabriel atau Ezri [Konsa], tentu akan sedikit lebih sulit memenangi duel bola panjang."

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Bellingham menambahkan bahwa postur tubuhnya membantu meredakan tekanan: "Saya pikir ada sedikit keunggulan dalam hal tinggi badan. Saya berhasil memenangi beberapa duel sundulan untuk meneruskan bola dan membawa kami maju ke depan."

Variasi taktik dan selisih tipis mewarnai penampilan Dortmund

Umpan langsung ke depan hanya menjadi salah satu bagian dari kebangkitan Dortmund. Mereka memadukan duel udara dengan kemampuan mempertahankan penguasaan bola yang lebih baik serta organisasi pertahanan yang lebih rapat. Bellingham memuji kemampuan timnya beradaptasi dalam setiap fase permainan untuk meraih satu poin.

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"Kami memvariasikan permainan dengan baik, memainkan umpan-umpan pendek, mempertahankan penguasaan bola, dan bertahan jauh lebih baik saat transisi," kata sang gelandang.

Setelah nyaris menandai kepulangannya ke Inggris dengan gol kemenangan pada akhir laga, ia mengakui keputusan offside itu mengecewakannya: "Sangat kecewa. Belakangan ini agak kurang beruntung. Akan menyenangkan jika gol itu terjadi hari ini, saat kembali ke Inggris."

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Pemuncak Bundesliga ingin melanjutkan ketangguhan yang ditunjukkan di London

Satu poin berharga di Liga Champions yang dibawa pulang dari London memperkuat momentum Borussia Dortmund di puncak klasemen Bundesliga. Keberhasilan menahan tekanan besar pada awal laga dan beradaptasi di tengah pertandingan melawan lawan papan atas memberi tim asal Jerman itu rancangan taktik yang terbukti efektif.

Bagi Bellingham, fokusnya kini adalah mengubah penampilan apik menjadi momen penentu di depan gawang. Setelah golnya dari jarak dekat dianulir akibat offside dengan selisih hitungan milimeter, pemain berusia 21 tahun itu berharap keberuntungan berpihak kepadanya seiring berlanjutnya kiprah Dortmund.