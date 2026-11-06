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England v Moldova - UEFA U21 EURO 2027 QualifierGetty Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Jobe Bellingham bergabung dengan Jude di skuad Inggris, menjadi pasangan kakak-beradik ke-22 dalam sejarah timnas Inggris

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Gelandang Borussia Dortmund Jobe Bellingham mendapat panggilan pertamanya ke timnas senior Inggris untuk laga UEFA Nations League melawan Kroasia dan Spanyol pada November. Pemain berusia 21 tahun itu menyusul kakaknya, Jude Bellingham, sehingga keduanya di ambang masuk daftar eksklusif kakak-beradik yang memperkuat timnas Inggris.

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Jobe Bellingham bergabung dengan Jude dalam skuad Tuchel

Gelandang Borussia Dortmund Jobe Bellingham untuk pertama kalinya dipanggil ke tim nasional senior Inggris oleh pelatih kepala Thomas Tuchel. Pemain berusia 21 tahun itu masuk dalam skuad berisi 25 pemain untuk laga UEFA Nations League mendatang melawan Kroasia dan Spanyol.

Jobe, yang sebelumnya menjadi kapten tim Inggris U-21, bergabung dengan kakaknya, Jude Bellingham, di tim senior.

Jika Jobe menjalani debutnya, keluarga Bellingham akan menjadi pasangan saudara ke-22 yang mencatatkan penampilan bersama tim nasional senior Inggris.

Saudara yang belakangan membela Inggris: Chalobah, Neville, dan Charlton

England Training In PortugalGetty Images

Sebelum keluarga Bellingham, bek Trevoh dan Nathaniel Chalobah menjadi pasangan saudara ke-21 yang bermain untuk Inggris ketika Trevoh menjalani debut melawan Senegal pada Juni 2025. Nathaniel mencatatkan satu-satunya penampilan untuk Inggris pada 2018, saat timnya menang 3-2 atas Spanyol di Nations League.

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Sebelum Chalobah bersaudara, Gary dan Phil Neville merupakan pasangan saudara terakhir yang tampil bersama. Phil menjalani debut pada 1996, menyusul Gary, dan keduanya membela Inggris bersama hingga 2007.

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Lebih jauh ke belakang, juara Piala Dunia Bobby dan Jack Charlton masing-masing menjalani debut pada 1958 dan 1965, lalu menjadi pilar kemenangan bersejarah Inggris pada 1966.

Daftar lengkap pasangan saudara yang membela Inggris

Daftar sepanjang sejarah mencatat 22 kelompok saudara kandung yang pernah membela tim nasional senior putra Inggris:

  • Abad ke-19 & para pelopor awal: Charlie & William Clegg; William & Herbert Rawson; Hubert & Frank Heron; Alfred & Ed Lyttelton; Ernest, Charlie & Arthur Bambridge (satu-satunya trio); Arthur & Harry Cursham; Fred & Jack Hargreaves; Arthur & Percy Walters; Alf & Charley Dobson; Charlie & Alf Shelton; Robert & Arthur Topham; Charlie & Tom Perry; Frank & Fred Forman; Charles & Geoffrey Wilson; Bertie & Rex Corbett.
  • Abad ke-20: Frank & Reg Osbourne; Clem & George Stephenson; Jack & Sep Smith; Bobby & Jack Charlton (1958–70); Gary & Phil Neville (1995–2007).
  • Era modern: Nathaniel & Trevoh Chalobah (2018, 2025); Jude & Jobe Bellingham (2020, 2026).
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Slide 4: Inggris membidik target di Nations League

Inggris menjamu Kroasia di Wembley pada Kamis, 12 November, sebelum bertandang menghadapi Spanyol di Stadion Metropolitano pada Minggu, 15 November.

Inggris berada di posisi kedua Grup C dan akan memastikan tempat di perempat-final Nations League pada Maret mendatang jika tidak kalah dari Kroasia.

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Skuad Tuchel akan berkumpul pada awal pekan depan, sementara Jobe dan Jude bersiap menulis bab terbaru dalam sejarah saudara kandung di sepakbola Inggris.

Ditulis olehAlvino Hanafi

News Writer

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.

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