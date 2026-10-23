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Penyerang Chelsea Joao Pedro mengungkap perubahan luar biasa yang dialaminya di Stamford Bridge dan menjelaskan bagaimana Xabi Alonso membantunya mencapai level baru di Liga Primer Inggris. Penyerang asal Brasil itu juga menceritakan percakapan awalnya dengan Cole Palmer untuk memastikan tidak ada gesekan di skuad Chelsea.

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Perubahan taktik di bawah Xabi Alonso

Chelsea kini memetik hasil dari rancangan taktik Alonso. Formasi 3-4-2-1 yang disukai pelatih asal Spanyol itu memberi Pedro ruang ideal untuk berkembang. Pemain asal Brasil tersebut telah menjadi sosok sentral dalam serangan Chelsea dan tampil gemilang sebagai ujung tombak tim yang terlihat jauh lebih padu dibandingkan musim-musim sebelumnya. Pedro menilai struktur permainan saat ini sebagai alasan utama di balik awal musimnya yang impresif, yang menjadikannya salah satu penyelesai peluang paling tajam di liga.

“Saya merasa sangat nyaman di Chelsea,” kata pemain asal Brasil itu dalam wawancara dengan ESPN. “Musim ini berbeda, dengan pelatih yang memberi saya kepercayaan diri besar, dan saya pikir itu berperan besar dalam penampilan saya sejauh musim ini.”

Membangun kedekatan dengan Cole Palmer

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Setelah tiba dari Amex pada 2025, Pedro memprioritaskan pembicaraan dengan Palmer untuk menjelaskan niatnya. Ada kekhawatiran keduanya akan berebut posisi yang sama, tetapi Pedro segera meyakinkan pemain timnas Inggris itu bahwa ia datang untuk melengkapi kemampuan Palmer, bukan bersaing memperebutkan peran spesifiknya.

“Saya mengatakan kepadanya bahwa saya datang untuk membantu, bahwa saya tidak ingin merebut posisinya atau semacamnya,” jelas Pedro. “Dari situlah lahir persahabatan yang terus kami jalin di dalam dan di luar lapangan. Saya pikir hal yang sangat membantu saya, dan sekarang juga Morgan [Rogers], adalah persahabatan erat kami di dalam dan di luar lapangan. Kami selalu bercanda.”

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Penyerang itu sudah mencetak lima gol dan tiga assist hanya dalam enam penampilan di Liga Primer Inggris. Catatan tersebut menegaskan perannya yang semakin penting bagi tim dalam upaya finis di empat besar. “Ada Cole dan Morgan yang membantu saya, memberi saya umpan. Anda bisa melihat awal musim ini berjalan sangat baik. Jadi saya pikir ini akan menjadi musim yang sangat baik bagi kami.”

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Beradaptasi di ruang ganti Chelsea

Bergabung dengan klub yang memiliki tekanan tinggi seperti Chelsea bisa terasa berat bagi pemain mana pun, tetapi pemain berusia 25 tahun itu menyebut sambutan hangat dari skuad sebagai alasan ia cepat beradaptasi. Meski tidak masuk skuad Brasil pilihan Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia 2026, ia tetap fokus pada tugasnya bersama klub. Ia menyoroti dukungan para pemain senior dan sesama bintang sebagai faktor penting dalam perkembangannya menjadi penyerang nomor sembilan sejati di Liga Primer Inggris.

“Saya pikir adaptasi saya berjalan baik karena sudah cukup lama tidak ada pemain nomor 9 di sini,” katanya. “Saya pikir para pemain sangat ramah kepada saya saat saya tiba. Mereka menyambut saya dengan tangan terbuka, ingin membantu, dan bersedia melakukannya. Jadi saya pikir itulah sebabnya saya bisa beradaptasi dengan sangat baik.”

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Mental tangguh yang terbentuk di Watford

Getty Images

Perjalanan Pedro menuju level tertinggi sepakbola Inggris tidak lepas dari kesulitan, terutama semasa membela Watford. Ia menyebut degradasi Watford pada 2022 sebagai momen yang menentukan dalam kariernya. Ketika banyak pemain muda berbakat asal Brasil mungkin memilih segera hengkang agar tetap bermain di kasta tertinggi, Pedro memutuskan bertahan dan berjuang di Championship. Ia percaya keputusan itu membentuk ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk sukses di klub sebesar Chelsea.

“Saya pikir, untuk kesuksesan saya di sini, momen yang menentukan adalah ketika Watford terdegradasi ke divisi kedua dan saya tetap bertahan. Saya bekerja keras dan membuktikan bahwa saya bisa mengatasi tantangan itu,” kenangnya. “Karena sering kali, kami para pemain Brasil datang ke Eropa dengan berpikir semuanya akan berjalan mulus, tetapi terkadang kenyataannya tidak begitu... dan kami akhirnya menyerah. Namun, saya pikir saat itulah saya berkata kepada diri sendiri: ‘Tidak, saya datang ke sini, dan saya akan sukses di sini.’”