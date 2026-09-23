João Félix, bintang timnas Portugal dan Al-Nassr Arab Saudi, telah menegaskan sikapnya terkait perlombaan Ballon d'Or, dengan menyatakan bahwa Lamine Yamal, pemain Barcelona, adalah kandidat yang paling menarik perhatiannya dibandingkan pemain lainnya.

Félix terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu nama paling menonjol dalam sepak bola Portugal, setelah meninggalkan Benfica pada usia muda sebagai salah satu talenta paling menjanjikan, sebelum menjalani pengalaman bersama Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, dan Milan, demi mencari kestabilan yang membantunya mengembangkan levelnya.

Setelah melewati sejumlah tempat persinggahan, pemain Portugal itu menemukan kestabilan yang lebih besar bersama Al-Nassr di Liga Roshn Saudi untuk Profesional, di mana ia mulai mengembalikan sebagian dari levelnya yang biasa dan menampilkan kilasan kualitas yang selama ini dikenal darinya.

Félix meraih awal yang menjanjikan pada musim ini, setelah mencetak 4 gol dan menciptakan 3 assist dalam 7 pertandingan.

Félix tetap menjadi pemain inti dalam perhitungan timnas Portugal di bawah kepemimpinan pelatih Jorge Jesus, dan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "AS", ia berbicara tentang perjalanan kariernya dan sejumlah topik terkini, di antaranya perlombaan Ballon d'Or, dengan menegaskan bahwa ia tidak terganggu dengan tidak adanya namanya di dalam daftar kandidat, sebelum mengungkapkan pilihannya untuk pemain yang ia anggap paling layak meraih penghargaan tersebut.

"Saya tidak khawatir soal absennya nama saya dari daftar"

Mengenai ketidakhadirannya di antara para kandidat Ballon d'Or, Félix berkata: "Ini adalah hal-hal yang tidak bergantung pada saya, dan saya tidak tahu siapa yang memilih daftar itu atau tidak. Saya tidak khawatir soal itu, bahkan saya tidak tahu kapan pengumumannya. Saya tenang dalam hal ini."

Ia menambahkan: "Orang-orang memandang Liga Saudi sedikit di bawah nilai sesungguhnya. Tentu saja, liga ini tidak termasuk dalam 5 liga terbaik di dunia, tetapi ini adalah liga yang bagus. Saya menampilkan musim yang luar biasa, tetapi saya tenang... mungkin seandainya kami melaju jauh di Piala Dunia, saya akan berada di antara para kandidat, tetapi saya tidak tahu."

Mengapa ia memilih Lamine Yamal?

Ketika ditanya tentang kandidat pilihannya untuk memenangkan Ballon d'Or, Félix menempatkan Lamine Yamal di posisi terdepan, dengan menjelaskan: "Saya selalu membela gagasan bahwa Ballon d'Or harus diberikan kepada pemain yang ketika Anda melihatnya, Anda berkata: ini adalah bintang dan layak namanya diabadikan dalam sepak bola."

Ia melanjutkan: "Dan jika ada pemain yang membuat Anda duduk di depan televisi dan tetap terpaku di depan layar untuk menontonnya, dia adalah Lamine. Memang benar Mbappe dan Harry Kane menampilkan musim yang luar biasa, tetapi Lamine adalah sepak bola itu sendiri."

Félix menutup pembicaraannya dengan berkata: "Selain itu, ia telah memenangkan Piala Dunia, dan pada tahun-tahun Piala Dunia, memenangkan turnamen tersebut sangatlah penting untuk lebih mendekatkan diri pada Ballon d'Or."

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