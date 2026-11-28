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Di usia 27 tahun, Joao Felix, bintang klub Arab Saudi Al Nassr, mengenang kembali salah satu fase terpenting dalam kariernya, yakni kepindahannya ke Atletico Madrid pada musim panas 2019.

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Seperti dimuat harian Sport, Joao Felix dalam wawancaranya dengan harian Record mengakui bahwa keputusan bergabung dengan Atletico Madrid mungkin bukan pilihan yang paling tepat bagi kariernya.

Felix mengenang kepindahannya ke klub asal Madrid itu setelah tampil gemilang bersama Benfica di Liga Portugal, dalam transfer senilai 126 juta euro. Nilai tersebut menjadikan kepindahannya sebagai yang termahal dalam sejarah Atletico Madrid, sekaligus berpengaruh besar dalam menentukan arah negosiasi.

"Atletico Madrid bukanlah pilihan ideal bagi gaya bermain saya dari sisi sepak bola. Saya merasa tidak membuat pilihan yang tepat. Namun, itu tidak berarti saya menyesalinya," ujar pemain asal Portugal itu.

"Apakah saya bisa memilih tujuan yang lebih baik? Mungkin ya, tetapi hanya mereka yang menawarkan untuk membayar klausul pelepasan, dan tentu saja presiden klub tidak bisa menolak tawaran itu. Dengan 126 juta euro, tidak ada presiden klub yang akan menolak jumlah sebesar itu. Karena itu, tujuan saya memang harus Atletico Madrid," lanjutnya.

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Pengalaman Joao Felix di Stadion Metropolitano diwarnai ekspektasi besar akibat nilai transfernya yang tinggi, ditambah kesulitan yang ia hadapi untuk mendapatkan kesempatan bermain secara reguler.

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Selain itu, hubungannya dengan pelatih Diego Simeone di lapangan tidak mencapai level yang diharapkan, hingga akhirnya Joao Felix meninggalkan klub setelah melewati beberapa periode di luar tim, termasuk dua masa peminjaman ke Chelsea dan Barcelona.

Dalam wawancara dengan Record, pemain asal Portugal itu juga mengakui bahwa pada awalnya ia tidak menyadari besarnya dimensi ekonomi dari transfernya. Situasinya berubah hanya dalam beberapa bulan, dari kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di Benfica menjadi salah satu pemain termahal yang pernah direkrut klub sepak bola di dunia.

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"Saya tidak sepenuhnya menyadari apa arti 126 juta euro. Pada bulan Desember saya tidak bermain, dan enam bulan kemudian mereka menjual saya dengan harga itu. Semuanya terjadi begitu cepat, dan tidak ada waktu untuk berpikir," katanya.

Joao Felix berpendapat bahwa harga transfernya membuat performanya terus berada di bawah sorotan kritik, tetapi ia menegaskan tidak membiarkan hal itu memengaruhi caranya bermain dalam pertandingan. Ia juga menganggap transfer tersebut sebagai bukti besarnya kepercayaan Atletico Madrid terhadap kemampuannya.

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"Karena seribu satu alasan, semuanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kesalahan ada pada saya, dan juga pada orang lain secara umum. Namun, saya tidak suka menyalahkan orang lain, meski saya rasa yang paling bertanggung jawab adalah saya sendiri," tegasnya.

"Pada awalnya saya tidak menyikapi beberapa hal dengan benar, tetapi kita harus selalu melihat ke depan dan melupakan masa lalu. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, dan sekarang saya merasa berada dalam kondisi terbaik saya sepanjang masa," pungkasnya.