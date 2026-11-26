Bagikan Ikuti GOAL di Google

Para pendukung Al Nassr menerima kabar gembira terkait rekrutan baru yang mungkin didatangkan klub, tak lama sebelum dibukanya bursa transfer musim dingin pada Januari mendatang.

Iklan

Al Nassr tidak mampu mendatangkan rekrutan besar pada bursa transfer musim panas lalu. Mereka hanya mengontrak gelandang asal Portugal, Samu Costa, dari klub Spanyol Real Mallorca, di tengah ketatnya pengawasan finansial yang diberlakukan terhadap klub oleh operator Liga Pro Saudi.

Menurut harian Saudi "Okaz", pengawasan tersebut kini hampir mencapai garis akhir. Krisis keuangan klub disebut segera berakhir, dan hal itu bisa terjadi sebelum bursa transfer musim dingin mendatang dibuka.

Jika itu terwujud, klub asal ibu kota tersebut berpeluang mendatangkan sejumlah rekrutan besar pada bursa transfer musim dingin mendatang, untuk menebus kegagalan mereka memperkuat skuad secara memadai pada musim panas lalu.

Manajemen olahraga klub dijadwalkan menggelar pertemuan penting dengan komite eksekutif dalam beberapa hari ke depan guna mengkaji kebutuhan tim dan membahas opsi yang tersedia untuk memperkuat skuad pada bursa transfer musim dingin.

Iklan Iklan

Di sisi lain, harian tersebut membantah kabar dari sejumlah laporan media bahwa Al Nassr tengah bernegosiasi dengan pemain mana pun untuk direkrut saat ini. Semua itu masih bergantung pada berakhirnya pengawasan finansial secara resmi.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ALH Saudi Pro League 07.15 ALN Tonton

Satu-satunya langkah klub ibu kota itu belakangan ini adalah kesepakatan dengan bintang Portugal mereka, Joao Felix, untuk mengaktifkan klausul perpanjangan dalam kontraknya sehingga berlaku hingga 2029, padahal awalnya kontrak tersebut berakhir bersamaan dengan selesainya musim ini.

Sebelumnya, harian Saudi "Al-Riyadiyah" pada Rabu kemarin memastikan bahwa Al Nassr telah menggelar pertemuan dengan Joao Felix untuk memutuskan masa depannya secara final dan mengakhiri polemik yang menyelimutinya dalam beberapa waktu terakhir.

Iklan

Harian tersebut menjelaskan bahwa Al Nassr telah memberi tahu sang bintang Portugal bahwa kontraknya akan diperpanjang hingga 2029, dan klub tidak berniat membatalkan klausul perpanjangan atau menjual kontraknya setelah musim ini berakhir .

Felix sendiri menyambut baik keputusan klub Saudi tersebut. Ia mengaku merasa nyaman bersama Al Nassr di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dan menilai pengalaman itu menjadi alasan utama dirinya kembali ke timnas Portugal belakangan ini.

Iklan

Al Nassr merekrut Joao Felix dari Chelsea pada bursa transfer musim panas dua tahun lalu, dalam transfer senilai 30 juta euro menurut sejumlah laporan media.

Seperti diungkapkan harian Saudi "Al-Riyadiyah" sebelumnya, kontrak yang ditandatangani pada musim panas 2025 itu memuat perpanjangan otomatis selama dua musim, kecuali Al Nassr secara tegas menyatakan keinginan untuk melepas sang pemain.

Iklan

Bertahannya Joao Felix di tim Saudi tersebut akan mengharuskan pembayaran tambahan sebesar 20 juta euro kepada Chelsea.

Dalam skenario itu, gaji tahunan Felix akan naik dari 10 juta euro menjadi 12,5 juta euro selama dua musim tambahan, ditambah sejumlah keuntungan lainnya.

Iklan

Sebaliknya, jika Al Nassr mengaktifkan klausul pelepasan dalam tenggat waktu yang ditentukan, yakni hingga 1 Juni mendatang, biaya transfer akan turun menjadi 30 juta euro dan sang pemain otomatis kembali ke klub asal London tersebut.

Joao Felix tiba di Al Nassr pada Juli 2025 dan menjadi salah satu elemen penting tim. Kini, masa depannya bergantung pada keputusan yang harus diambil sebelum 1 Juni mendatang.

Iklan

Sejak tiba di Al-Awwal Park, sang bintang Portugal telah tampil dalam 63 pertandingan bersama Al Nassr di semua kompetisi, dengan torehan 34 gol dan 28 assist.

Secara kolektif, Joao Felix membawa Al Nassr menjuarai Liga Pro Saudi musim lalu, mengakhiri penantian selama 7 tahun, serta lolos ke final Liga Champions Asia 2 sebelum kalah 0-1 dari wakil Jepang, Gamba Osaka.