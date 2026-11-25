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Borussia Dortmund melampaui ekspektasi mereka sendiri saat bermain 1-1 di markas Arsenal dan menunjukkan ketangguhan serta keyakinan. Dengan performa seperti ini, BVB akan bersaing memperebutkan gelar.

Sulit dipercaya Joane Gadou baru bermain untuk Borussia Dortmund sejak musim panas. Yang lebih mengejutkan, bek itu ternyata baru berusia 19 tahun. Gadou tampaknya berkembang dengan kecepatan yang membuatnya mencapai kemajuan yang bagi pemain profesional lain membutuhkan sepanjang karier, itu pun kalau mereka berhasil mencapainya.

Belum genap sebulan berlalu sejak Gadou tampil sangat baik dalam hasil imbang 2-2 Dortmund melawan Bayern Munich pada laga papan atas Bundesliga. Di Munich, ia menunjukkan kecepatan, ketegasan dalam duel, kemampuan membaca permainan, dan kualitas saat melakukan pressing. Sejak laga di Munich itu, rekan-rekan setimnya dan direktur olahraga Ole Book telah memujinya. Pelatih Niko Kovac juga tampak terkesan, meski saat itu ia mengatakan Gadou belum berada di level yang diinginkannya . Kovac secara rutin memberikan latihan individual kepada Gadou. Sang bek diminta secara khusus memperbaiki penempatan posisi dan kemampuan menyundul bola. Dortmund juga ingin ia lebih sering terlibat dalam permainan menyerang.

Gadou pun melakukannya. Di London, ia merebut bola jauh di wilayah pertahanannya sendiri pada menit ke-55, lalu langsung berlari ke depan. Dengan sedikit gerak tipu dan perubahan arah, ia melewati dua lawan sebelum, setelah menempuh 48 meter, mengirim umpan ke jalur lari Maximilian Beier. Beier menuntaskannya dengan tenang dan spektakuler, sebagaimana layaknya sebuah gol yang diawali aksi solo Gadou. Penampilan individu cemerlang Gadou dan Beier terjadi ketika BVB, setelah babak pertama yang buruk, mulai bermain lebih baik sebagai tim dan menemukan keberanian untuk mengimbangi Arsenal.

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Apa kata rekan-rekan setim di BVB tentang penampilan gemilang Joane Gadou?

Namun, tanpa aksi solo Gadou, upaya Dortmund mungkin akan sia-sia. Tak heran rekan-rekan setimnya memberikan pujian setinggi langit. "Dia benar-benar luar biasa, cara dia menggiring bola ke depan dan menggunakan tubuhnya. Dia melakukannya dengan sangat, sangat baik," kata pencetak gol Beier kepada Prime Video. Menurut Beier, itu adalah "aksi kelas dunia": Gadou "melaju dengan luar biasa, melewati dua lawan, lalu mengirim umpan bagus kepada saya. Saya kemudian mencetak gol."

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Penjaga gawang Dortmund Gregor Kobel juga berkata: "Itu aksi individu yang luar biasa dari Gadou, yang kemudian menghasilkan gol kami." Kapten Dortmund sekaligus sesama bek tengah Gadou, Nico Schlotterbeck, mengatakan: "Sentuhan pertamanya luar biasa dan setelah itu dia punya kecepatan, kami tahu itu."

Ada sedikit masalah bagi BVB: setelah penampilan melawan Arsenal ini, ketika Gadou juga sangat meyakinkan dalam bertahan , semua tim papan atas Premier League yang belum memperhatikannya kemungkinan kini menyadari bahwa bek yang pernah dibina di PSG, Red Bull Salzburg, dan kini Dortmund itu memiliki kualitas yang membuatnya cocok untuk tim papan atas Premier League. Gadou, yang biaya transfernya bisa mencapai 25 juta euro bagi BVB, mungkin akan meninggalkan Dortmund lebih cepat daripada yang diinginkan klub.

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Ketangguhan BVB tidak mudah ditandingi

Sebab, hasil imbang di London ini semestinya menegaskan bahwa sesuatu yang istimewa tengah terbentuk di BVB. Jobe Bellingham, yang juga baru berusia 21 tahun, telah menjadi pemain inti sekaligus sosok penentu musim ini. Konstantinos Karetsas, yang seusia Gadou, 19 tahun, juga kemungkinan akan kembali memukau begitu kondisinya benar-benar pulih. Daniel Svensson, yang kerap diremehkan dan praktis berada di mana-mana di London, pun baru berusia 24 tahun. Ada sejumlah pemain dalam tim ini yang tentu ingin dilihat terus bermain bersama untuk waktu lama.

Di sisi lain, kondisi Dortmund saat ini pun tidak buruk, setidaknya jika melihat hasil dan cara mereka meraihnya. Bahwa permainan Dortmund di bawah asuhan Niko Kovac kerap tidak istimewa bukanlah temuan baru, melainkan fakta. Namun, musim ini Dortmund telah meraih begitu banyak poin dari pertandingan yang tampaknya sudah lama hilang atau situasinya terlihat mustahil dibalikkan. Itu tidak mungkin sekadar kebetulan.

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Di markas Arsenal, BVB kembali melampaui ekspektasi mereka sendiri. Cara Dortmund bangkit setelah 15 hingga 20 menit pertama yang buruk, yang secara tepat disebut "lesu" oleh Nico Schlotterbeck, sungguh mengesankan. Dibutuhkan ketangguhan dan kepercayaan diri besar untuk melakukannya. Selama 20 menit, mereka nyaris tidak menyentuh bola. Setelah itu, mereka berhasil "menembus" salah satu tim terkuat dan paling konsisten di Eropa, yang sebelumnya belum kehilangan satu poin pun di kandang, "melalui intensitas", seperti dikatakan Schlotterbeck.

Memang, gol yang membuat skor menjadi 1-1 tercipta berkat dua aksi individu hebat dari Gadou dan Beier. Namun, aksi solo seperti yang dilakukan Gadou setelah awal laga semacam itu hanya mungkin terjadi jika seorang pemain percaya kepada dirinya sendiri dan, terutama, kepada timnya. Hal yang sama berlaku bagi Beier, yang sebelumnya tidak berhasil melakukan apa pun dalam pertandingan itu. Hanya beberapa menit sebelumnya, ia gagal menyambut umpan silang yang sangat bagus dari Daniel Svensson karena bersikeras mengontrol bola dengan sisi luar kaki, alih-alih langsung menyelesaikannya dengan sisi dalam kaki sambil berlari.

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BVB meraih poin layaknya tim papan atas, bahkan mengingatkan pada Bayer Laterkusen yang juara

BVB bukan hanya berhasil mengatasi tekanan khusus pada Minggu lalu, ketika mereka harus menang untuk merebut puncak klasemen setelah Bayern bermain imbang pada Sabtu. Mereka juga merebut satu poin dari Arsenal yang kuat berkat peningkatan performa yang jelas dan keberanian pada babak kedua, meski pada akhirnya mereka pun membutuhkan keberuntungan.

Selain itu, Dortmund secara umum telah membalikkan keadaan dalam banyak pertandingan pada fase akhir musim ini. Dortmund mungkin tidak bermain seperti tim papan atas, tetapi BVB meraih poin layaknya tim papan atas.

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Meski saat itu jauh lebih ekstrem, situasi ini mengingatkan pada musim 2023/2024. Bayer Leverkusen mencetak 13 gol pada masa tambahan waktu di semua kompetisi, sehingga tim itu mula-mula dijuluki "Bayer Laterkusen" sebelum menjadi juara Jerman. Sejauh ini, BVB baru sekali mencetak gol penentu pada masa tambahan waktu, yakni dalam kemenangan 3-2 atas Werder Bremen di DFB-Pokal. Namun, Dortmund sudah tujuh kali melakukan semacam kebangkitan di semua kompetisi setelah meningkatkan performa pada babak kedua. Itu juga terjadi dalam laga-laga besar melawan Bayern Munich, ketika Fabio Silva mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-89 yang memang pantas didapat Dortmund, dan kini melawan Arsenal. Dalam kemenangan atas VfB Stuttgart (1-0) serta Bremen di DFB-Pokal, pelatih Niko Kovac juga memasukkan pemain yang kemudian menentukan kemenangan: Jobe Bellingham sebagai pemberi assist saat melawan Stuttgart dan Marcel Sabitzer sebagai pencetak gol saat melawan Bremen.

Performa BVB selalu meningkat pada paruh kedua musim dalam beberapa tahun terakhir

Tentu masih terlalu dini untuk memprediksi akhir musim. Terlebih, BVB kemungkinan masih harus menang setidaknya dua kali dalam tiga laga Liga Champions berikutnya untuk menembus delapan besar dan mencapai fase gugur tanpa melalui babak play-off. Namun, jika Dortmund tampil seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ketika mereka selalu lebih kuat pada paruh kedua musim dibandingkan paruh pertama, BVB pasti akan bersaing memperebutkan gelar juara liga.

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Apalagi BVB sedang menuju salah satu paruh pertama musim terbaik dalam sejarah klub. Bayern memang tampil sangat dominan musim ini, tetapi mereka juga telah beberapa kali gagal meraih kemenangan, serta dilanda banyak cedera .

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