Joan Laporta sangat marah setelah tersingkir dari Liga Champions dan kemungkinan akan kembali mengajukan keluhan ke UEFA

Joan Laporta, presiden FC Barcelona, mengumumkan bahwa klub akan kembali mengajukan keluhan kepada UEFA setelah tersingkir dari Liga Champions. Pekan lalu, klub telah mengajukan keluhan, namun keluhan tersebut dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh badan sepak bola Eropa tersebut.

Setelah pertandingan leg pertama antara FC Barcelona dan Atlético Madrid, pihak Barcelona mengajukan keluhan resmi kepada UEFA. Alasan keluhan tersebut? Di antaranya adalah kartu merah yang diterima bek tengah Pau Cubarsí setelah melakukan pelanggaran terhadap Julián Álvarez dan situasi di mana tidak diberikan tendangan penalti atas dugaan handball yang dilakukan Marc Pubill.

Klub tersebut menuntut empat tindakan. Barcelona ingin melihat rekaman komunikasi antara wasit dan VAR pada momen krusial tersebut. Selain itu, klub juga menuntut tiga tindakan lainnya: wasit István Kovács harus mengakui kesalahannya, Kovács harus diskors, dan VAR Christian Dingert juga harus diskors.

Pada hari Senin, UEFA mengeluarkan pernyataan terkait protes yang diajukan. Badan Pengawasan, Etika, dan Disiplin UEFA menyatakan protes tersebut tidak dapat diterima, sehingga kasus ini tidak akan dilanjutkan.

Namun, ketua klub yang saat ini memimpin klasemen LaLiga tampaknya tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. "Kami tidak bisa menerima ini. Kami sudah mengajukan keluhan ke UEFA dan saya pikir kami akan mengajukan lagi," kata Laporta.

"Pada pertandingan leg pertama, Cubarsí sudah diusir dari lapangan, padahal itu kartu kuning, bukan merah. Pada pertandingan leg kedua, hal yang sama terjadi pada Eric. Keduanya bukan kartu merah. Gol Ferran adalah gol sah, Olmo seharusnya mendapat penalti, dan pelanggaran terhadap Fermin tidak dapat diterima," keluh petinggi Barça tersebut.

"Apa yang mereka lakukan kepada kami bukanlah sesuatu yang bisa kami terima dan biarkan begitu saja," demikian kesimpulan pengusaha Spanyol berusia 63 tahun itu.